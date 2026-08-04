अलीगढ़-राजघाट नरौरा के लिए चली विशेष ट्रेन
अलीगढ़ में श्रावण मास के सोमवार पर श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रयागराज मंडल ने विशेष रेलगाड़ी का संचालन किया। लगभग 400 श्रद्धालुओं को लेकर विशेष रेलगाड़ी अलीगढ़ स्टेशन पहुँची। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर आवश्यक व्यवस्थाएँ की गईं और रेलवे कर्मियों ने मार्गदर्शन किया।
अलीगढ़। श्रावण मास के सोमवार को स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रयागराज मण्डल द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए अलीगढ़–राजघाट विशेष रेलगाड़ी का सफल संचालन किया गया। विशेष रेलगाड़ी संख्या 04188 डाउन (राजघाट नरौरा–अलीगढ़ स्पेशल) प्रातः 09:48 बजे अलीगढ़ स्टेशन पहुंची। विशेष रेलगाड़ी से लगभग 400 गंगा स्नानार्थी एवं श्रद्धालु अलीगढ़ स्टेशन पर उतरे। यात्रियों के सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आवागमन के लिए स्टेशन पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। रेलवे कर्मियों द्वारा यात्रियों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया और स्टेशन परिसर में सुचारु यातायात एवं भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। 04187 अप (अलीगढ़–राजघाट नरौरा स्पेशल) सायं 5:40 बजे अलीगढ़ स्टेशन से अपने निर्धारित गंतव्य के लिए रवाना हुई।
इस विशेष रेलगाड़ी में अलीगढ़ स्टेशन से श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान हेतु यात्रा प्रारंभ की।
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