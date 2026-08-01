मधुपुर-गया के बीच चलेगी मेमू स्पेशल ट्रेन

जसीडीह प्रतिनिधि श्रावणी मेला के मद्देनजर कांवरियों और अन्य यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने एक और विशेष ट्रेन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। रेलवे की ओर से मधुपुर और गया के बीच मेमू स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। विशेष सेवा से झारखंड और बिहार के बीच यात्रा करने वाले हजारों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, ट्रेन नंबर- 03654 गया-मधुपुर मेमू स्पेशल का परिचालन 2 से 16 अगस्त 2026 तक प्रतिदिन किया जाएगा। कुल 15 फेरे लगाने वाली यह ट्रेन गया स्टेशन से प्रतिदिन शाम 5 बजे रवाना होगी और अगले दिन रात 2:20 बजे मधुपुर पहुंचेगी।

वहीं, वापसी दिशा में ट्रेन नंबर- 03653 मधुपुर-गया मेमू स्पेशल का परिचालन 3 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक प्रतिदिन होगा। यह ट्रेन कुल 15 फेरे लगाएगी। ट्रेन मधुपुर से रात 2:50 बजे प्रस्थान कर उसी दिन दोपहर 12 बजे गया पहुंचेगी। रेलवे ने बताया कि निर्धारित मार्ग में यह विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के अंतर्गत आने वाले जसीडीह और सिमुलतल्ला स्टेशनों पर भी रुकेगी। इससे इन दोनों स्टेशनों से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी सीधा लाभ मिलेगा। रेल प्रशासन के अनुसार, श्रावणी मेला के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में हर वर्ष भारी वृद्धि होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, ताकि यात्रियों पर अतिरिक्त दबाव कम हो और उन्हें सुरक्षित, सुगम तथा सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराई जा सके।