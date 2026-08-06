कैंट से गुजरेगी सुपौल-नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन
वाराणसी में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए, बिहार के सुपौल से नई दिल्ली के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 6 अगस्त से 30 सितंबर तक रोजाना वाराणसी जंक्शन (कैंट) होकर चलेगी। सुपौल से सुबह 7:45 बजे निकलने वाली ट्रेन कैंट पर रात 10:30 बजे पहुंचेगी।
वाराणसी। यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर सुपौल (बिहार) से नई दिल्ली के लिए विशेष गाड़ी चलेगी। यह ट्रेन वाराणसी जंक्शन (कैंट) होकर जाएगी। उत्तर रेलवे (लखनऊ मंडल) के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि 6 अगस्त से 30 सितम्बर तक गाड़ी संख्या-04072 रोज नई दिल्ली से रात 9.35 बजे प्रस्थान करके अगले दिन दोपहर 2.35 बजे कैंट पहुंचेगी। 10 मिनट ठहराव के बाद सुपौल रवाना होगी। वहीं, 7 अगस्त से एक अक्तूबर तक गाड़ी संख्या-04071 सुपौल से रोज सुबह 7:45 बजे प्रस्थान करके रात 10.30 बजे कैंट आएगी और 10 मिनट ठहराव के बाद अगले दिन दोपहर 3 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
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