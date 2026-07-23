28 जुलाई से चलेगी श्रावणी स्पेशल
रेल प्रशासन ने श्रावणी मेला में देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 28 जुलाई से 29 अगस्त तक बढ़नी से देवघर और 29 जुलाई से 30 अगस्त तक देवघर से बढ़नी के लिए चलाई जाएगी।
बरौनी। रेल प्रशासन ने श्रावणी मेला में देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बरौनी व बेगूसराय होकर बढ़नी से देवघर के लिए श्रावणी स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक बढ़नी से 28 जुलाई से 29 अगस्त तक देवघर के लिए और देवघर से 29 जुलाई से 30 अगस्त तक बढ़नी के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी।
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