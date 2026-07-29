Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जयनगर-आसनसोल 30 अगस्त तक चलेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

बरौनी में श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेल प्रशासन ने स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की है। जयनगर से आसनसोल के लिए यह ट्रेन 31 जुलाई से 30 अगस्त तक और आसनसोल से जयनगर के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलाई जाएगी।

जयनगर-आसनसोल 30 अगस्त तक चलेगी

बरौनी। रेल प्रशासन द्वारा श्रावणी मेला के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन की सुविधा बहाल कराई गई है। जानकारी के मुताबिक जयनगर-आसनसोल 31जुलाई से 30 अगस्त तक सप्ताह में मंगलवार, शुक्रवार व रविवार को जयनगर से चलेगी। आसनसोल जयनगर 01अगस्त से 31अगस्त तक सप्ताह में बुधवार, शनिवार व सोमवार को आसनसोल से खुलेगी।

ये भी पढ़ें:आसनसोल-गोरखपुर 29 अगस्त तक चलेगी
ये भी पढ़ें:मनकठा स्टेशन पर रुकेगी जनसेवा एक्सप्रेस
ये भी पढ़ें:श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन 31 जुलाई से

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Begusarai Latest News Jaynagar अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।