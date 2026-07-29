जयनगर-आसनसोल 30 अगस्त तक चलेगी
बरौनी में श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेल प्रशासन ने स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की है। जयनगर से आसनसोल के लिए यह ट्रेन 31 जुलाई से 30 अगस्त तक और आसनसोल से जयनगर के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलाई जाएगी।
बरौनी। रेल प्रशासन द्वारा श्रावणी मेला के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन की सुविधा बहाल कराई गई है। जानकारी के मुताबिक जयनगर-आसनसोल 31जुलाई से 30 अगस्त तक सप्ताह में मंगलवार, शुक्रवार व रविवार को जयनगर से चलेगी। आसनसोल जयनगर 01अगस्त से 31अगस्त तक सप्ताह में बुधवार, शनिवार व सोमवार को आसनसोल से खुलेगी।
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