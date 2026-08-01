श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गयाजी-मधुपुर स्पेशल ट्रेन चलेगी
श्रावणी मेला के दौरान रेलवे ने गया और मधुपुर के बीच प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 2 से 16 अगस्त 2026 तक चलेगी। श्रद्धालुओं को बाबा बैद्यनाथ धाम जाने में सुविधा मिलेगी। ट्रेन विभिन्न स्टेशनों पर रुकेगी।
कोडरमा। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने गया और मधुपुर के बीच प्रतिदिन श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन मानपुर, पैमार, तिलैया, नवादा, शेखपुरा, किउल, झाझा और जसीडीह होकर चलेगी। गया-मधुपुर श्रावणी मेला स्पेशल का परिचालन 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक प्रतिदिन होगा। ट्रेन गयाजी से शाम 5:00 बजे खुलकर रात 2:20 बजे मधुपुर पहुंचेगी। वापसी में मधुपुर-गया श्रावणी मेला स्पेशल 3 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक प्रतिदिन चलेगी। यह ट्रेन मधुपुर से रात 2:50 बजे खुलकर दोपहर 12:00 बजे गयाजी पहुंचेगी। रेलवे ने बताया कि इस विशेष ट्रेन के परिचालन से श्रावणी मेला में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी।
ट्रेन मार्ग के सभी निर्धारित स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
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