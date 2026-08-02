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आज से रेलवे चलाएगा मऊ-बरेली-मऊ परीक्षा स्पेशल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) परीक्षा के लिए मऊ-बरेली-मऊ विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह ट्रेन 2 से 5 अगस्त, 8 से 13 अगस्त, 16 से 20 अगस्त और 24 अगस्त को दोनों दिशाओं में 16 फेरे लेगी। यह परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों के लिए यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी।

आज से रेलवे चलाएगा मऊ-बरेली-मऊ परीक्षा स्पेशल

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) परीक्षा के चलते रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा को मऊ-बरेली-मऊ परीक्षा विशेष ट्रेन के संचालन करेगा। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर रेल मंडल अगस्त माह में यह विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में 16-16 फेरे को चलाएगा। जिससे पूर्वांचल और बरेली के बीच आने-जाने वाले परीक्षार्थियों को बड़ी सुविधा होगी। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल ने बताया,( 05185-05186) मऊ-बरेली-मऊ परीक्षा विशेष संचालन का कार्यक्रम जारी किया है। (05185) मऊ-बरेली परीक्षा विशेष का संचालन 2 से 5 अगस्त, 8 से 13 अगस्त, 16 से 20 अगस्त और 24 अगस्त तक कुल 16 फेरों में होगा। ट्रेन मऊ से सुबह 11:45 बजे रवाना होकर आजमगढ़, शाहगंज, अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर, मैलानी, पीलीभीत, भोजीपुरा और इज्जतनगर होते हुए अगले दिन सुबह 6:10 बजे बरेली जंक्शन पहुंचेगी।

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वापसी में ये ट्रेन (05186) बरेली-मऊ परीक्षा विशेष का संचालन 3 से 6 अगस्त, 9 से 14 अगस्त, 17 से 21 अगस्त और 25 अगस्त तक कुल 16 फेरों में किया जाएगा। ट्रेन बरेली जंक्शन से दोपहर 3:25 बजे चलेगी। बरेली सिटी, इज्जतनगर, भोजीपुरा, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, सीतापुर, लखनऊ, अयोध्या, शाहगंज और आजमगढ़ के रास्ते अगले दिन सुबह 8:20 बजे मऊ पहुंच जाएगी

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