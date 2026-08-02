आज से रेलवे चलाएगा मऊ-बरेली-मऊ परीक्षा स्पेशल

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) परीक्षा के चलते रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा को मऊ-बरेली-मऊ परीक्षा विशेष ट्रेन के संचालन करेगा। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर रेल मंडल अगस्त माह में यह विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में 16-16 फेरे को चलाएगा। जिससे पूर्वांचल और बरेली के बीच आने-जाने वाले परीक्षार्थियों को बड़ी सुविधा होगी। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल ने बताया,( 05185-05186) मऊ-बरेली-मऊ परीक्षा विशेष संचालन का कार्यक्रम जारी किया है। (05185) मऊ-बरेली परीक्षा विशेष का संचालन 2 से 5 अगस्त, 8 से 13 अगस्त, 16 से 20 अगस्त और 24 अगस्त तक कुल 16 फेरों में होगा। ट्रेन मऊ से सुबह 11:45 बजे रवाना होकर आजमगढ़, शाहगंज, अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर, मैलानी, पीलीभीत, भोजीपुरा और इज्जतनगर होते हुए अगले दिन सुबह 6:10 बजे बरेली जंक्शन पहुंचेगी।