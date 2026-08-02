आज से रेलवे चलाएगा मऊ-बरेली-मऊ परीक्षा स्पेशल
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) परीक्षा के लिए मऊ-बरेली-मऊ विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह ट्रेन 2 से 5 अगस्त, 8 से 13 अगस्त, 16 से 20 अगस्त और 24 अगस्त को दोनों दिशाओं में 16 फेरे लेगी। यह परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों के लिए यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी।
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) परीक्षा के चलते रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा को मऊ-बरेली-मऊ परीक्षा विशेष ट्रेन के संचालन करेगा। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर रेल मंडल अगस्त माह में यह विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में 16-16 फेरे को चलाएगा। जिससे पूर्वांचल और बरेली के बीच आने-जाने वाले परीक्षार्थियों को बड़ी सुविधा होगी। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल ने बताया,( 05185-05186) मऊ-बरेली-मऊ परीक्षा विशेष संचालन का कार्यक्रम जारी किया है। (05185) मऊ-बरेली परीक्षा विशेष का संचालन 2 से 5 अगस्त, 8 से 13 अगस्त, 16 से 20 अगस्त और 24 अगस्त तक कुल 16 फेरों में होगा। ट्रेन मऊ से सुबह 11:45 बजे रवाना होकर आजमगढ़, शाहगंज, अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर, मैलानी, पीलीभीत, भोजीपुरा और इज्जतनगर होते हुए अगले दिन सुबह 6:10 बजे बरेली जंक्शन पहुंचेगी।
वापसी में ये ट्रेन (05186) बरेली-मऊ परीक्षा विशेष का संचालन 3 से 6 अगस्त, 9 से 14 अगस्त, 17 से 21 अगस्त और 25 अगस्त तक कुल 16 फेरों में किया जाएगा। ट्रेन बरेली जंक्शन से दोपहर 3:25 बजे चलेगी। बरेली सिटी, इज्जतनगर, भोजीपुरा, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, सीतापुर, लखनऊ, अयोध्या, शाहगंज और आजमगढ़ के रास्ते अगले दिन सुबह 8:20 बजे मऊ पहुंच जाएगी
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