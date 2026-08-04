आरा से जसीडीह के बीच चलेगी साप्ताहिक श्रावणी मेला स्पेशल
श्रावणी मेला के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आरा-जसीडीह स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। यह ट्रेन 9 अगस्त से 30 अगस्त तक हर रविवार चलेगी और आरा से जसीडीह की सीधी यात्रा प्रदान करेगी।
आरा, निज प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल की ओर से गाड़ी संख्या 03269/70 आरा-जसीडीह श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन नौ अगस्त से 30 अगस्त तक प्रत्येक रविवार को चलेगी। रेलवे के की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार गाड़ी संख्या 03269/70 आरा जसीडीह श्रावणी मेला स्पेशल प्रत्येक रविवार को आरा जं से रात्रि 00.15 बजे खुलकर 01.42 बजे दानापुर, 02.40 बजे पटना जं, 03.13 बजे पटना साहिब, 03.36 बजे फतुहा, 04.33 बजे बख्तियारपुर, 05.08 बजे बाढ़, 06.14 बजे मोकामा, 07.28 बजे अशोकधाम, 07.44 बजे किउल, 09.01 बजे जमुई, 10.45 बजे झाझा सहित अन्य सभी स्टेशनों पर रुकते हुए 12.10 बजे जसीडीह पहुंचेगी।
वापसी यात्रा
वही वापसी में यह प्रत्येक रविवार को जसीडीह से दोपहर 12.30 बजे खुलकर 14.00 बजे झाझा, 14.36 बजे जमुई, 15.55 बजे किउल, 16.08 बजे अशोकधाम, 17.18 बजे मोकामा, 18.20 बजे बाढ़, 18.54 बजे बख्तियारपुर, 19.52 बजे फतुहा, 20.50 बजे पटना जं. एवं 21.23 बजे दानापुर सहित अन्य सभी स्टेशनों पर रुकते हुए 23.45 बजे आरा पहुंचेगी। रेलवे के इस निर्णय से आरा, दानापुर, पटना और आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को देवघर जाने के लिए सीधी और सुविधाजनक रेल सेवा मिलेगी। श्रावणी मेले के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यह स्पेशल ट्रेन बड़ी राहत साबित होगी।
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