आरा से जसीडीह के बीच चलेगी साप्ताहिक श्रावणी मेला स्पेशल

आरा, निज प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल की ओर से गाड़ी संख्या 03269/70 आरा-जसीडीह श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन नौ अगस्त से 30 अगस्त तक प्रत्येक रविवार को चलेगी। रेलवे के की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार गाड़ी संख्या 03269/70 आरा जसीडीह श्रावणी मेला स्पेशल प्रत्येक रविवार को आरा जं से रात्रि 00.15 बजे खुलकर 01.42 बजे दानापुर, 02.40 बजे पटना जं, 03.13 बजे पटना साहिब, 03.36 बजे फतुहा, 04.33 बजे बख्तियारपुर, 05.08 बजे बाढ़, 06.14 बजे मोकामा, 07.28 बजे अशोकधाम, 07.44 बजे किउल, 09.01 बजे जमुई, 10.45 बजे झाझा सहित अन्य सभी स्टेशनों पर रुकते हुए 12.10 बजे जसीडीह पहुंचेगी।