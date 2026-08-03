काम की खबर

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नई दिल्ली से दरभंगा के बीच चलने वाली विशेष रेलगाड़ी को यात्रियों की सुविधा के लिए 1 सितंबर तक के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। गाड़ी संख्या 02569 दरभंगा से प्रतिदिन नई दिल्ली आएगी, और गाड़ी संख्या 02570 नई दिल्ली से दरभंगा जाएगी।
1 सितंबर तक चलेगी दरभंगा के लिए विशेष रेलगाड़ी यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली से दरभंगा के बीच चलने वाली विशेष रेलगाड़ी को आगामी 1 सितंबर तक के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। गाड़ी संख्या 02569 दरभंगा से प्रतिदिन (आगामी 31 अगस्त तक) चलकर नई दिल्ली आएगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 02570 नई दिल्ली से प्रतिदिन (आगामी 1 सितंबर तक) चलकर दरभंगा जाएगी।
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