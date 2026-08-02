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रक्षाबंधन पर रेलवे का तोहफा, लखनऊ–हरिद्वार स्पेशल ट्रेन को मंजूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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रक्षाबंधन के त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लखनऊ और हरिद्वार के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन हरदोई, बालामऊ और संडीला स्टेशनों पर ठहरेगी। यात्रा 27 से 30 अगस्त तक होगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

रक्षाबंधन पर रेलवे का तोहफा, लखनऊ–हरिद्वार स्पेशल ट्रेन को मंजूरी

हरदोई, संवाददाता। रक्षाबंधन के त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने लखनऊ और हरिद्वार के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन का ठहराव हरदोई, बालामऊ और संडीला स्टेशनों पर भी होगा। इससे जिले के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार गाड़ी संख्या 04330 हरिद्वार-लखनऊ स्पेशल 27 से 29 अगस्त तक संचालित होगी। ट्रेन हरिद्वार से दोपहर 3:10 बजे रवाना होकर नजीबाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और शाहजहांपुर होते हुए रात 10 बजे हरदोई पहुंचेगी। यहां दो मिनट के ठहराव के बाद बालामऊ और संडीला होते हुए रात 12:10 बजे लखनऊ पहुंचेगी।

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इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04329 लखनऊ-हरिद्वार स्पेशल 28 से 30 अगस्त 2026 तक चलेगी। यह ट्रेन तड़के 1:15 बजे लखनऊ से रवाना होकर संडीला, बालामऊ और हरदोई में ठहरेगी। इसके बाद शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और नजीबाबाद होते हुए सुबह 11:55 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि रक्षाबंधन के दौरान नियमित ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ रहती है। ऐसे में इस विशेष ट्रेन के संचालन से यात्रियों का दबाव कम होगा। कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। हरदोई, बालामऊ और संडीला के यात्रियों को सीधे इस अतिरिक्त रेल सेवा का लाभ मिलेगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन के समय और आरक्षण की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने की अपील की है। यदि त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या अधिक रहती है तो आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त रेल सेवाएं संचालित करने पर भी विचार किया जाएगा।

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