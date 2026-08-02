श्रद्धालुओं के लिए अलीगढ़-राजघाट नरोरा विशेष ट्रेन
श्रावण मास के दौरान तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, रेल प्रशासन ने अलीगढ़-राजघाट नरोरा के लिए अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाई। यह ट्रेन 3 अगस्त को सुबह 5:40 बजे अलीगढ़ से रवाना होगी और राजघाट नरोरा पहुंचने में 1 घंटे 35 मिनट लेगी। यात्रियों को समय पर स्टेशन पहुंचने की सलाह दी गई है।
अलीगढ़। श्रावण मास के दौरान तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेल प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 04187/04188 अलीगढ़-राजघाट नरोरा अनारक्षित विशेष ट्रेन का संचालन करने का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेन तीन अगस्त को दोनों दिशाओं में एक-एक फेरा लगाएगी। गाड़ी संख्या 04187 अलीगढ़ से सुबह 5:40 बजे प्रस्थान कर मंजूरगढ़ी, हरदुआगंज, सुनामई हॉल्ट, गोधा हॉल्ट, अतरौली रोड, धरमपुर हॉल्ट व डिबाई स्टेशनों पर निर्धारित ठहराव करते हुए सुबह 7:15 बजे राजघाट नरोरा पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04188 राजघाट नरोरा से सुबह 8:15 बजे रवाना होकर इन्हीं स्टेशनों पर रुकते हुए सुबह 9:55 बजे अलीगढ़ पहुंचेगी।
रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन के समय की जानकारी सुनिश्चित कर लें व स्टेशन पर समय से पहुंचें।
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