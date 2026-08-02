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श्रद्धालुओं के लिए अलीगढ़-राजघाट नरोरा विशेष ट्रेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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श्रावण मास के दौरान तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, रेल प्रशासन ने अलीगढ़-राजघाट नरोरा के लिए अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाई। यह ट्रेन 3 अगस्त को सुबह 5:40 बजे अलीगढ़ से रवाना होगी और राजघाट नरोरा पहुंचने में 1 घंटे 35 मिनट लेगी। यात्रियों को समय पर स्टेशन पहुंचने की सलाह दी गई है।

श्रद्धालुओं के लिए अलीगढ़-राजघाट नरोरा विशेष ट्रेन

अलीगढ़। श्रावण मास के दौरान तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेल प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 04187/04188 अलीगढ़-राजघाट नरोरा अनारक्षित विशेष ट्रेन का संचालन करने का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेन तीन अगस्त को दोनों दिशाओं में एक-एक फेरा लगाएगी। गाड़ी संख्या 04187 अलीगढ़ से सुबह 5:40 बजे प्रस्थान कर मंजूरगढ़ी, हरदुआगंज, सुनामई हॉल्ट, गोधा हॉल्ट, अतरौली रोड, धरमपुर हॉल्ट व डिबाई स्टेशनों पर निर्धारित ठहराव करते हुए सुबह 7:15 बजे राजघाट नरोरा पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04188 राजघाट नरोरा से सुबह 8:15 बजे रवाना होकर इन्हीं स्टेशनों पर रुकते हुए सुबह 9:55 बजे अलीगढ़ पहुंचेगी।

रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन के समय की जानकारी सुनिश्चित कर लें व स्टेशन पर समय से पहुंचें।

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