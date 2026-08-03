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अब गोविंदपुरी से बालाजी-खाटू श्याम को सीधी ट्रेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर से खाटू श्याम धाम जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है। रेल प्रशासन ने प्रयागराज और सीकर के बीच विशेष ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन गोविंदपुरी स्टेशन पर रुकेगी, जिससे श्रद्धालु आसानी से यात्रा कर सकेंगे। यह ट्रेन 10 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक चलेगी।

अब गोविंदपुरी से बालाजी-खाटू श्याम को सीधी ट्रेन

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। शहर से खाटू श्याम धाम जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी। रेल प्रशासन ने प्रयागराज और राजस्थान के सीकर के बीच 04161-04162 प्रयागराज-सीकर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन गोविंदपुरी स्टेशन (कानपुर) पर रुकते हुए आएगी और जाएगी। शहर से जाने वाले श्रद्धालु गोविंदपुरी से इसमें सवार होकर आ और जा सकेंगे। एनसीआर के सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि यह विशेष ट्रेन 10 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक चलेगी। प्रयागराज से यह सोमवार को रवाना होगी जबकि सीकर से प्रत्येक मंगलवार को वापसी करेगी। नई स्पेशल ट्रेन के माध्यम से भक्त रींगस जंक्शन स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर के अलावा जयपुर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, मेहंदीपुर बालाजी, सरिस्का टाइगर रिजर्व और शेखावाटी जैसे प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों तक भी आसानी से पहुंच सकेंगे।

प्रयागराज से चलने वाली 04161 ट्रेन 17:10 बजे रवाना होकर गोविंदपुरी स्टेशन पर 19:45 बजे पहुंचेगी और दस मिनट बाद प्रस्थान करेगी। अगले दिन सुबह 8:20 बजे सीकर पहुंचेगी। वापसी में 04162 सीकर से 15:25 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4:45 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी और 4:50 बजे प्रयागराज के लिए रवाना होगी। ट्रेन सुबह 8:50 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।

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