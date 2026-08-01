दोआबाा से खाटू श्याम के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन
फतेहपुर के श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज-सीकर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन फतेहपुर में ठहराव के साथ 10 अगस्त से 30 नवंबर तक चलेगी, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर यात्रा का लाभ मिलेगा। ट्रेन धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ने में सहायक होगी।
फतेहपुर। दोआबा के श्रद्धालुओं को खाटू श्याम जाने में अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज-सीकर प्रयागराज साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन कराए जाने का निर्णय लिया है। इस विशेष ट्रेन का दोनो ओर से फतेहपुर में दो-दो मिनट का ठहराव दिया जाएगा। बताते हैं कि यह ट्रेन ऐतिहासिक व दार्शनिक स्थलों को दोआबा सीध जोड़ेगी। आस्था, कला व संस्कृति को जोड़ने वाली विशेष साप्ताहिक ट्रेन का संचालन रेल प्रशासन द्वारा प्रयागराज से 10 अगस्त से 30 नवम्बर तक कराए जाने का निर्णय लिया गया है। सीपीआरओ डा.शिवम शर्मा ने बताया कि दोआबा व रींगस क्षेत्र (श्री खाटू श्याम जी) के बीच बेहतर रेल कनेक्टिविटी श्रद्धालुओं को प्रदान किए जाने के उद्देश्य से इसका संचालन कराए जाने का निर्णय लिया गया है।
इस ट्रेन से न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि पर्यटकों को भी सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा। बताया कि प्रदेश व राजस्थान की सांस्कृतिक व धार्मिक विरासत को जोड़ने वाली यह विशेष ट्रेन पनकी धाम, आगरा व मथुरा की ऐतिहासिक व धार्मिक नगरों के अलावा अलवर व दौसा सरिस्का टाइगर रिजर्व व मेहंदीपुर बालाजी सहित जयपुर रींगस जंक्शन, सीकर जंक्शन के किले, हवेलियों आदि के लिए सीधी ट्रेन साबित होगी। दो एसएलआरडी, सात जनरल, 10 स्लीपर व एक एसी तृतीय कोच वाली इस ट्रेन का संचालन सीकर से 11 अगस्त से एक दिसम्बर तक हर मंगलवार को कराया जाएगा।
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