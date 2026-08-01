बडगाम और कटरा के बीच स्पेशल ट्रेन शुरू
श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे बंद होने के कारण यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तरी रेलवे ने बडगाम और कटरा के बीच शनिवार से एक स्पेशल ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन बडगाम से दोपहर 1 बजे चलेगी और 4:20 बजे कटरा पहुंचेगी, वहीं वापसी में शाम 5:05 बजे कटरा से चलेगी।
श्रीनगर, एजेंसी। श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे बंद होने के कारण यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तरी रेलवे बडगाम और कटरा के बीच शनिवार से एक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। उन्होंने कहा कि स्पेशल ट्रेन बडगाम से दोपहर एक बजे चलेगी और शाम 4:20 बजे कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इस दौरान यह श्रीनगर, बनिहाल और संगलदान स्टेशन पर रुकेगी। इसी तरह वापसी की यात्रा के लिए ट्रेन शाम 5:05 बजे कटरा से चलेगी और रात 8:30 बजे बडगाम पहुंचेगी।
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