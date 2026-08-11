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पहली ही ट्रिप में खाटू धाम स्पेशल को मिला भरपूर प्यार, फफूंद से उमड़े श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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प्रयागराज-सीकर स्पेशल ट्रेन ने अपने पहले यात्रा में फफूंद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का अच्छा समर्थन देखा। हालांकि, ट्रेन 44 मिनट की देरी से पहुंची, फिर भी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह था। ट्रेन का उद्देश्य धार्मिक स्थलों को जोड़ना है और इसके बढ़ते यात्री संख्याओं ने स्थानीय लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत दिया है।

पहली ही ट्रिप में खाटू धाम स्पेशल को मिला भरपूर प्यार, फफूंद से उमड़े श्रद्धालु

खाटू श्याम के दर्शन की राह आसान करने वाली प्रयागराज-सीकर स्पेशल ट्रेन को पहली ही ट्रिप में फफूंद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का अच्छा साथ मिला। ट्रेन भले ही निर्धारित समय से 44 मिनट देरी से पहुंची, लेकिन खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहा। पहले दिन फफूंद से 82 यात्रियों ने रिंगस स्टेशन तक आरक्षण कराया, जबकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु अनारक्षित टिकट लेकर भी ट्रेन से रवाना हुए। इसके उलट पास के झींझक स्टेशन से केवल एक यात्री ने आरक्षण कराया। रेलवे ने यूपी और राजस्थान के प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए ट्रेन संख्या 04161 प्रयागराज-सीकर साप्ताहिक स्पेशल शुरू की है।

यह ट्रेन प्रयागराज से चलकर फतेहपुर, गोविंदपुरी, झींझक, फफूंद, इटावा, आगरा कैंट, मेहंदीपुर बालाजी और जयपुर होते हुए खाटू श्याम के निकट रिंगस स्टेशन से सीकर पहुंचेगी। फफूंद स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने का निर्धारित समय सोमवार रात 9:22 बजे था। पहली ट्रिप में ट्रेन 44 मिनट की देरी से रात 10:04 बजे पहुंची। यहां करीब 14 मिनट ठहराव के बाद रात 10:18 बजे इटावा की ओर रवाना हुई। पहली बार ट्रेन के फफूंद पहुंचने को लेकर नगर के लोगों में भी उत्साह दिखाई दिया। बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पहुंचे और लोको पायलट दल के सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने खाटू श्याम के जयकारे भी लगाए। फफूंद रेलवे स्टेशन पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर इन दिनों दिबियापुर क्षेत्र के लोग विभिन्न मंचों पर अभियान भी चला रहे हैं। ऐसे में नई स्पेशल ट्रेन की पहली ही यात्रा में फफूंद से बड़ी संख्या में यात्रियों के मिलने को स्थानीय लोग स्टेशन पर अन्य प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की मांग के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मान रहे हैं।

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Sikar Khatu Shyam Prayagraj
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