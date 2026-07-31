आला हजरत उर्स के चलते रेलवे का विशेष प्लान तैयार, जायरीनों को मिलेगी सुविधा

6 से 8 अगस्त तक आला हजरत उर्स के दौरान जायरीन की सुविधा को उत्तर रेलवे मुरादाबाद रेल मंडल ने विशेष प्लान तैयार किया है। जिससे जायरीन को कोई असुविधा आने-जाने में हो। बरेली जंक्शन पर कई ट्रेनों के ठहराव का समय अस्थायी रूप से बढ़ाया जाएगा, कुछ ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव होगा। जबकि यात्रियों की सुविधा के लिए आठ अगस्त को बरेली से सहारनपुर को उर्स स्पेशल संचालित होगी। वहीं बरेली-रोजा मेमो ट्रेन को सीतापुर तक चलाया जाएगा। सीनियर डीसीएम ने बताया, 6 से 8 अगस्त तक बरेली जंक्शन पर 13308, 12356, 12470, 15212, 15904, 15128, 14618 और 14230 समेत कई ट्रेनों के ठहराव की अवधि बढ़ाई जाएगी।

15 से एक तक समय में बदलाव किया गया। अप दिशा की 14673, 14649, 14617, 12317, 12325, 22551, 12469 और 18103 जैसी ट्रेनों के ठहराव में अस्थायी वृद्धि की गई है, ताकि जायरीन को आने जाने में दिक्कत न हो। तीन ट्रेनों को बरेली जंक्शन पर अस्थायी ठहराव 13258, 12238 और 12558 (डाउन) और 13257, 12237 और 12557 (अप) दिशा की ट्रेनों का होगा। जो 6 से 8 अगस्त तक बरेली में रुकेंगी। भीड़ नियंत्रण को 8 अगस्त को बरेली से सहारनपुर के बीच (04301) विशेष अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन शाम 4:45 बजे बरेली से रवाना होकर सहारनपुर स्टेशन रात 11:00 बजे पहुंचेगी। ट्रेन का ठहराव रामपुर, मुरादाबाद, धामपुर, नजीबाबाद, लक्सर और रुड़की सहित प्रमुख स्टेशनों पर होगा। 8 अगस्त को ट्रेन संख्या (64177) का प्रस्थान समय बदलकर दोपहर 3:45 बजे किया है। 64176 बरेली-रोजा मेमो को अस्थायी रूप से सीतापुर सिटी तक चलाया जाएगा।