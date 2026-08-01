पिरान कलियर मेला और रक्षाबंधन पर चलेंगी विशेष ट्रेनें
रक्षाबंधन पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए मुरादाबाद मंडल में रेलवे ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। बरेली-रुड़की और हरिद्वार-लखनऊ के बीच अनारक्षित विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ये ट्रेनें प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेंगी और श्रद्धालुओं को लाभ पहुंचाएंगी।
रक्षाबंधन पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए मुरादाबाद मंडल में रेलवे ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। बरेली-रुड़की और हरिद्वार-लखनऊ के बीच अनारक्षित विशेष ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों का मुरादाबाद भी ठहराव होगा। 22 से 31 अगस्त तक बरेली और रुड़की के बीच प्रतिदिन दो-दो जोड़ी अनारक्षित पिरान कलियर मेला स्पेशल ट्रेनें (04319/04320 एवं 04321/04322) चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें रामपुर, मुरादाबाद, कांठ, स्योहारा, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, मौज्जमपुर नारायण, चंदोक और लक्सर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेंगी, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के श्रद्धालुओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा हरिद्वार-लखनऊ-हरिद्वार के बीच अनारक्षित विशेष ट्रेन (04329/04330) का संचालन किया जाएगा।
हरिद्वार से लखनऊ के लिए यह ट्रेन 27 से 29 अगस्त तक तथा लखनऊ से हरिद्वार के लिए 28 से 30 अगस्त तक चलेगी। मार्ग में यह नजीबाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, बालामऊ और संडीला स्टेशनों पर ठहरेगी। सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त खाली कोच भी चलाए जाएंगे। यात्री रेलवे हेल्पलाइन या रेलवे एप से भी जानकारी कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें