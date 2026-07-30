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तीन दिनों तक कांवर मार्गों पर रहेगी विशेष ट्रैफिक व्यवस्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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संध्या 6:00 बजे से सोमवार रात्रि 12:00 बजे तक विशेष यातायात व्यवस्था रहेगी प्रभावी कांवर मार्ग पर व्यवसायिक वाहन, पिकअज व जुगाड़ वाहन, मोटरसाइकिल परिचालन पर प्रतिबंध

तीन दिनों तक कांवर मार्गों पर रहेगी विशेष ट्रैफिक व्यवस्था

हाजीपुर। निज संवाददाता प्रशाासन ने पहलेजा घाट से गंगाजल लेकर बाबा गरीबनाथ धाम, मुजफ्फरपुर सहित विभिन्न शिवालयों की ओर जाने वाले लाखों कांवरियों की सुरक्षा, सुविधा के लिए विशेष यातायात व्यवस्था की है। श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है, जो शुक्रवार की शाम से चिह्लित स्थलों पर प्रभावी होगा। प्रत्येक शुक्रवार संध्या 6:00 बजे से सोमवार रात्रि 12:00 बजे तक यह प्रभावी रहेगा।

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यातायात व्यवस्था विवरण

जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह एवं पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा जारी ट्रैफिक प्लान के अनुसार रामाशीष चौक से त्रिमूर्ति चौक तक दाहिने लेन में केवल मोटरसाइकिल एवं चारपहिया निजी वाहनों का परिचालन होगा। इस मार्ग पर बस, ट्रक, व्यावसायिक वाहन, पिकअप, जुगाड़ वाहन एवं ठेला आदि के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुराने गंडक पुल एवं कौनहारा घाट से रामाशीष चौक होते हुए महुआ मोड़ तक बायां लेन केवल कांवरियों एवं अन्य श्रद्धालुओं के पैदल आवागमन के लिए सुरक्षित रहेगा। इसके अतिरिक्त पुरानी गंडक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाहन का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा एवं यह मार्ग केवल पैदल श्रद्धालुओं के लिए आरक्षित रहेगा।

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सुरक्षा निर्देश

जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सड़क अथवा सड़क के मध्य भाग में किसी भी प्रकार का डीजे, मंच या अन्य अतिक्रमण नहीं किया जाएगा, जिससे यातायात प्रभावित न हो। जल, फल, फूल एवं अन्य सेवा शिविर अथवा डीजे की व्यवस्था केवल सड़क की कच्ची पट्टी (शोल्डर) के बाद ही जाएगी। फुटपाथ केवल पैदल यात्रियों के लिए न्यू गंडक पुल के दोनों ओर स्थित फुटपाथ केवल पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रहेंगे। इन पर मोटरसाइकिल एवं साइकिल का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

वैकल्पिक मार्ग

इसी प्रकार अंजानपीर ओवरब्रिज के बाएं लेन एवं अंजानपीर अंडरपास क्षेत्र को श्रद्धालुओं के पैदल आवागमन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, जबकि अंजानपीर कट से दाहिने लेन में वाहनों का परिचालन कराया जाएगा। वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए महुआ मोड़ से यादव द्वार की ओर किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जाने वाले भारी वाहनों का परिचालन बीएसएनएल गोलंबर-अंजानपीर अंडरपास-लालगंज-वैशाली-सरैया मार्ग से कराया जाएगा। महुआ एवं समस्तीपुर की ओर जाने वाले बड़े वाहनों के लिए भी वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त गोरौल फकुली मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-22 पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे वाहन फकुली मोड़, मौना चौक, महाराणा प्रताप चौक, लालगंज एवं अंजानपीर होते हुए बीएसएनएल गोलंबर के रास्ते अपने गंतव्य तक जाएंगे। अमिताभ सिंह

सामान्य प्रश्न

कांवरियों के लिए कौन सी विशेष यातायात व्यवस्था है?
श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है।
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