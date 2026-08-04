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बे-टिकट 79 पकड़े वसूला गया जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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झांसी में उरई रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य बिना टिकट और अनियमित टिकट वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। अभियान के दौरान 79 मामलों का पता चला और 76,550 रुपए का रेल राजस्व अर्जित किया गया। यात्रियों को वैध टिकट के लिए जागरूक किया गया।

बे-टिकट 79 पकड़े वसूला गया जुर्माना

झांसी। मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा के नेतृत्व में झांसी मंडल के उरई रेलवे स्टेशन पर विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। मंगलवार को अभियान का उद्देश्य बिना टिकट, अनियमित टिकट एवं बिना बुक कराए सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए रेल राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। अभियान के दौरान टिकट जांच स्टाफ द्वारा 79 मामलों का पता लगाते हुए 76,550 का रेल राजस्व अर्जित किया गया। जांच के दौरान यात्रियों को वैध टिकट लेकर यात्रा करने तथा रेलवे के नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक किया गया।

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इस अभियान में अमित गुप्ता, रूपेंद्र कुमार, चेतराम वर्मा, प्रदीप कुमार एवं सूरज साहू का विशेष योगदान रहा। जिन्होंने पूरी सतर्कता एवं समर्पण के साथ जांच अभियान को सफल बनाया। रेल प्रशासन ने यात्रियों से सदैव वैध टिकट लेकर ही यात्रा करने को कहा है।

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