बे-टिकट 79 पकड़े वसूला गया जुर्माना
झांसी में उरई रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य बिना टिकट और अनियमित टिकट वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। अभियान के दौरान 79 मामलों का पता चला और 76,550 रुपए का रेल राजस्व अर्जित किया गया। यात्रियों को वैध टिकट के लिए जागरूक किया गया।
झांसी। मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा के नेतृत्व में झांसी मंडल के उरई रेलवे स्टेशन पर विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। मंगलवार को अभियान का उद्देश्य बिना टिकट, अनियमित टिकट एवं बिना बुक कराए सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए रेल राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। अभियान के दौरान टिकट जांच स्टाफ द्वारा 79 मामलों का पता लगाते हुए 76,550 का रेल राजस्व अर्जित किया गया। जांच के दौरान यात्रियों को वैध टिकट लेकर यात्रा करने तथा रेलवे के नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक किया गया।
इस अभियान में अमित गुप्ता, रूपेंद्र कुमार, चेतराम वर्मा, प्रदीप कुमार एवं सूरज साहू का विशेष योगदान रहा। जिन्होंने पूरी सतर्कता एवं समर्पण के साथ जांच अभियान को सफल बनाया। रेल प्रशासन ने यात्रियों से सदैव वैध टिकट लेकर ही यात्रा करने को कहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें