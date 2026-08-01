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372 बेटिकट यात्री पकड़े गए, 3.83 लाख जुर्माना वसूला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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जमालपुर, पूर्व रेलवे मालदा मंडल ने श्रावणी मेला के दौरान बेटिकट यात्रियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विभिन्न स्टेशनों पर व्यापक टिकट जांच की गई। 372 मामलों में 3,83,135 रुपये का जुर्माना वसूला गया। डीआरएम ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

372 बेटिकट यात्री पकड़े गए, 3.83 लाख जुर्माना वसूला

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होते ही पूर्व रेलवे मालदा मंडल ने बेटिकट एवं अनधिकृत यात्रियों के खिलाफ विशेष अभियान तेज कर दिया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जमालपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर, किऊल तथा साहिबगंज-भागलपुर व जमालपुर रेलखंड में व्यापक टिकट जांच अभियान चलाया गया।

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विशेष अभियान का नेतृत्व

अभियान का नेतृत्व मालदा मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता के निर्देश पर मालदा के सीनियर डीसीएम कार्तिक सिंह ने किया। इस दौरान जमालपुर, सुल्तानगंज एवं भागलपुर स्टेशनों के अलावा 12335 भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस, 13334 पटना दुमका एक्सप्रेस, 13409 मालदा टाउन किऊल इंटरसिटी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में सघन टिकट जांच की गई।

जुर्माना व वसूली

अभियान में वाणिज्य निरीक्षकों, टिकट जांच कर्मचारियों तथा रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के अधिकारियों और जवानों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। जांच के दौरान बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा के 372 मामले पकड़े गए, जिनसे 3,83,135 जुर्माना वसूला गया। इस बावत डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि श्रावणी मेला के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए टिकट जांच अभियान लगातार जारी रहेगा।

भविष्य के लिए योजनाएं

इधर, सीनियर डीसीएम कार्तिक सिंह ने कहा कि भविष्य में भी रेलवे राजस्व की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण तथा यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस तरह के विशेष टिकट जांच अभियान नियमित रूप से चलाए जाते रहेंगे।

सामान्य प्रश्न

श्रावणी मेला के दौरान टिकट जांच अभियान कब शुरू हुआ?
श्रावणी मेला शुरू होते ही पूर्व रेलवे मालदा मंडल ने टिकट जांच अभियान शुरू किया।
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