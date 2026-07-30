अभियान के दौरान 3 लाख 63 हजार स्क्रीनिंग में 326 टीबी रोगी मिले
सीवान में विशेष टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 3 लाख 63 हजार लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 326 नए टीबी मरीजों की पहचान हुई है और उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। यह अभियान 3 जुलाई से 14 अगस्त तक चलाया जा रहा है।
सीवान, निज प्रतिनिधि। जिले में संचालित विशेष टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 3 लाख 63 हजार लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इस दौरान 326 नए टीबी मरीजों की पहचान हुई है, इनका स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में नियमित इलाज शुरू कर दिया गया है। अभियान के तहत टीबी के संभावित मरीजों की समय पर पहचान कर इन्हें उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
अभियान की अवधि
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में यह विशेष अभियान 3 जुलाई से 14 अगस्त तक चलाया जा रहा है। अभियान के लिए जिले को 3 लाख 43 हजार लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन विभाग ने लक्ष्य से अधिक 3 लाख 63 हजार लोगों की स्क्रीनिंग कर उपलब्धि हासिल की है। शेष दिनों में भी स्क्रीनिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग व जांच के लिए प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक विशेष व्यवस्था की गई है। मरीजों की सटीक पहचान के लिए अल्ट्रा पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन, सीबीनॉट, ट्रूनॉट व इन-हाउस एक्स-रे मशीन का उपयोग किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से कम समय में जांच रिपोर्ट उपलब्ध होने से मरीजों का इलाज शीघ्र शुरू किया जा रहा है। समय पर जांच व नियमित इलाज से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि टीबी एक संक्रामक रोग है, लेकिन समय पर जांच और नियमित इलाज से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। मरीजों को निर्धारित अवधि तक नियमित दवा लेना आवश्यक होता है। बीच में दवा छोड़ देने से बीमारी गंभीर हो सकती है और दवाओं का असर भी कम हो सकता है। इसके साथ ही मरीजों को पौष्टिक भोजन, पर्याप्त आराम व चिकित्सकों की सलाह का पालन करने की सलाह दी जाती है।
लक्षण और सलाह
लक्षण दिखाई देने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे टीबी मुक्त अभियान को लेकर लोगों से अपील है कि यदि किसी व्यक्ति को दो सप्ताह या इससे अधिक समय तक लगातार खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार, रात में अधिक पसीना आना, वजन घटना, भूख कम लगना या सीने में दर्द जैसी शिकायत हो तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच कराएं। विशेषज्ञों के अनुसार टीबी का इलाज पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध है।
क्या कहते हैं पदाधिकारी
टीबी विभाग के सीडीओ डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि जिले में विशेष टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मंडलकारा व दरौली प्रखंड में कैंप लगाकर लोगों की की स्क्रीनिंग की जा रही है। अभियान 3 जुलाई से 14 अगस्त तक चलाया जाएगा।
टीबी मुक्त भारत अभियान संबंधी सामान्य प्रश्न
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