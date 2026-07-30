अभियान के दौरान 3 लाख 63 हजार स्क्रीनिंग में 326 टीबी रोगी मिले

सीवान, निज प्रतिनिधि। जिले में संचालित विशेष टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 3 लाख 63 हजार लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इस दौरान 326 नए टीबी मरीजों की पहचान हुई है, इनका स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में नियमित इलाज शुरू कर दिया गया है। अभियान के तहत टीबी के संभावित मरीजों की समय पर पहचान कर इन्हें उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

अभियान की अवधि

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में यह विशेष अभियान 3 जुलाई से 14 अगस्त तक चलाया जा रहा है। अभियान के लिए जिले को 3 लाख 43 हजार लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन विभाग ने लक्ष्य से अधिक 3 लाख 63 हजार लोगों की स्क्रीनिंग कर उपलब्धि हासिल की है। शेष दिनों में भी स्क्रीनिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग व जांच के लिए प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक विशेष व्यवस्था की गई है। मरीजों की सटीक पहचान के लिए अल्ट्रा पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन, सीबीनॉट, ट्रूनॉट व इन-हाउस एक्स-रे मशीन का उपयोग किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से कम समय में जांच रिपोर्ट उपलब्ध होने से मरीजों का इलाज शीघ्र शुरू किया जा रहा है। समय पर जांच व नियमित इलाज से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि टीबी एक संक्रामक रोग है, लेकिन समय पर जांच और नियमित इलाज से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। मरीजों को निर्धारित अवधि तक नियमित दवा लेना आवश्यक होता है। बीच में दवा छोड़ देने से बीमारी गंभीर हो सकती है और दवाओं का असर भी कम हो सकता है। इसके साथ ही मरीजों को पौष्टिक भोजन, पर्याप्त आराम व चिकित्सकों की सलाह का पालन करने की सलाह दी जाती है।