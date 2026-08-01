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श्रावणी महोत्सव के दौरान कांवरियों की दी जाएगी सर्वोच्च सुविधा : डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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वैशाली डीएम-एसपी ने भगवानपुर अड्डा पर कांवरियों की सुविधा के लिए सहायता शिविर का किया उद्धाटन श्रावणी महोत्सव के अवसर पर भगवानपुर अड्डा में कांवड़ियों के लिए विशेष सेवा शिविर का शुभारंभ शिविर में...

श्रावणी महोत्सव के दौरान कांवरियों की दी जाएगी सर्वोच्च सुविधा : डीएम

हाजीपुर। निज संवाददाता श्रावणी महोत्सव के पावन अवसर पर शनिवार को जिले के भगवानपुर अड्डा पर जिला प्रशासन वैशाली की ओर से कांवरियों की सुविधा के लिए विशेष सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। इस शिविर का उद्घाटन जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह, पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राम बाबू बैठा, सिविल सर्जन वैशाली, श्यामनंदन प्रसाद, जिला परिषद अध्यक्ष आशुतोष कुमार, जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र सिंह, प्रमुख भगवानपुर प्रखंड विश्वनाथ पासवान ने संयुक्त रूप से किया।

कांवरियों की सुविधा हेतु कदम

जिले में श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि श्रावणी यात्रा के दौरान आने वाले सभी कांवरियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा उन्हें हर संभव सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए। भगवानपुर अड्डा चौक स्थित शिविर में चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक उपचार केंद्र, पेयजल व्यवस्था, विश्राम स्थल एवं रात्रि विश्राम की समुचित व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही इस शिविर में कांवरियों की आध्यात्मिक अनुभूति को और अधिक सशक्त बनाने हेतु शिविर परिसर में भक्ति संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान एक सकारात्मक एवं आध्यात्मिक वातावरण प्राप्त हो सके।

संरक्षण और सहायता

जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने कहा कि श्रावणी महोत्सव आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है तथा जिला प्रशासन का यह दायित्व है कि इस पवित्र यात्रा को सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाया जाए। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को 24x7 सतर्क रहकर कांवरियों की सेवा में तत्पर रहने का निर्देश दिया है। शिविर में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, आपदा प्रबंधन इकाई, नगर निकाय एवं स्वयंसेवी संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। जिला प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया गया है कि पूरे श्रावणी महोत्सव अवधि में कांवरियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो तथा उन्हें सुरक्षित एवं सुगम यात्रा का अनुभव प्राप्त हो। अमिताभ सिंह

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावणी महोत्सव के दौरान कांवरियों के लिए क्या विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं?
श्रावणी महोत्सव के दौरान कांवरियों के लिए चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक उपचार केंद्र, पेयजल व्यवस्था और विश्राम स्थल की व्यवस्था की गई है।
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