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सत्संग से मन होता है निर्मल, मिलता है मोक्ष का मार्ग : स्वामी निर्मलानंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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मुरहू चौक स्थित बजरंगबली मंदिर में सावन माह के अवसर पर एक विशेष सत्संग का आयोजन किया गया। स्वामी डॉ निर्मलानंद जी महाराज ने बताया कि यह महादेव की आराधना का सर्वोत्तम समय है। सत्संग मनुष्य के अंतःकरण को निर्मल बनाता है और नियमित साधना करने का आह्वान किया गया।

सत्संग से मन होता है निर्मल, मिलता है मोक्ष का मार्ग : स्वामी निर्मलानंद

मुरहू, प्रतिनिधि। सावन माह के पावन अवसर पर मंगलवार की शाम मुरहू चौक स्थित बजरंगबली मंदिर में स्थानीय सत्संगियों के तत्वावधान में विशेष सत्संग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ईश्वर स्तुति, गुरु वंदना एवं रामचरितमानस के पाठ के साथ हुआ। सत्संग में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आध्यात्मिक प्रवचनों का श्रवण किया। मुख्य वक्ता महर्षि मेंही आश्रम, कुप्पाघाट (भागलपुर) से पधारे स्वामी डॉ निर्मलानंद जी महाराज ने कहा कि सावन माह भगवान शिव की आराधना का सर्वोत्तम समय है। उन्होंने कहा कि महादेव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं और उनकी सच्ची भक्ति से मनुष्य को सदाचार, भक्ति तथा आत्मकल्याण का मार्ग प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है, इसलिए इस दुर्लभ जीवन को ईश्वर की साधना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्पित करना चाहिए。

स्वामी निर्मलानंद का संदेश

स्वामी निर्मलानंद ने कहा कि सत्संग मनुष्य के अंतःकरण को निर्मल बनाता है तथा चिंता, भय, मोह और विकारों से मुक्ति दिलाने का माध्यम है। उन्होंने श्रद्धालुओं से नियमित रूप से सत्संग और नाम-स्मरण करने का आह्वान करते हुए कहा कि यही जीवन को सार्थक बनाने का सबसे सरल मार्ग है।

स्वामी लक्ष्मण जी महाराज का संबोधन

शांतिपुरी आश्रम के स्वामी लक्ष्मण जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि सत्संग का प्रभाव मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल देता है। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण देते हुए कहा कि रत्नाकर जैसे डाकू भी सत्संग और सद्गुरु की कृपा से महर्षि वाल्मीकि बन गए। इसी प्रकार अच्छी संगति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से किसी भी व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ बन सकता है।

कार्यक्रम के संरक्षक का विचार

कार्यक्रम के संरक्षक डॉ. धर्मेंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि संतों का सान्निध्य और सत्संग ईश्वर की विशेष कृपा से ही प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि सद्गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास रखने से जीवन में सुख, समृद्धि एवं भगवत्कृपा की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम में संजय सत्संगी, राजकुमार, अमित गुप्ता, मिथिलेश गुप्ता, सूरजमल प्रसाद, संतोष गुप्ता, रामहरि साव, ध्रुवेंद्र भास्कर, सुनील रजक, अजय गुप्ता, धर्मेंद्र ठाकुर सहित बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

सत्संग का आयोजन कहाँ किया गया?
सत्संग का आयोजन मुरहू चौक स्थित बजरंगबली मंदिर में किया गया।
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