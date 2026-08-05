बालूमाथ की तीन पंचायतों में लगेगा श्रमिक पंजीकरण विशेष शिविर
बालूमाथ के तीन पंचायतों में असंगठित श्रमिकों के शत प्रतिशत निबंधन हेतु श्रम विभाग द्वारा विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत योग्य श्रमिकों के निबंधन के लिए होंगे। शिविर का आयोजन 6, 8 और 12 अगस्त को किया जाएगा।
बालूमाथ, प्रतिनिधि। असंगठित श्रमिकों एवं भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के शत प्रतिशत निबंधन के उद्देश्य से श्रम विभाग द्वारा बालूमाथ प्रखंड की तीन पंचायतों में विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह शिविर झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बीओसीडब्लू बोर्ड के अंतर्गत योग्य श्रमिकों के निबंधन के लिए लगाए जा रहे हैं। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बालूमाथ द्वारा जारी पत्र के अनुसार प्रथम चरण में पंचायत सचिवालय बालूमाथ में 6 अगस्त बसिया में 8 अगस्त तथा चेताग में 12 अगस्त को विशेष शिविर आयोजित होगा। शिविर के सफल संचालन के लिए संबंधित पंचायत सचिवों को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।श्रम
विभाग ने सभी मुखिया,पंचायत सचिव एवं पंजीकरण सहयोगियों को शिविर की व्यापक तैयारी करने तथा प्रचार प्रसार के माध्यम से अधिक से अधिक योग्य श्रमिकों को लाभ दिलाने का निर्देश दिया है। विभाग ने बताया कि पंजीकरण के लिए श्रमिकों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक,मोबाइल नंबर तथा पासपोर्ट आकार का फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा।
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