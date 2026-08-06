बच्चे से कुकर्म में 20 साल कैद
बरेली में नाबालिग से कुकर्म के मामले में विशेष जज ने हंसु उर्फ हंसराज सिंह को 20 साल की सजा और 41 हजार का जुर्माना सुनाया। जुर्माने की आधी राशि पीड़ित बच्चे को दी जाएगी। पीड़ित ने बयान में आरोप लगाया कि हंसु ने उसे डराकर अपने भूसा की कोठरी में बुलाया और जबरन कुकर्म किया।
बरेली। नाबालिग बच्चे से कुकर्म करने के मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय नम्रता अग्रवाल की विशेष कोर्ट ने दोषी हंसु उर्फ हंसराज सिंह को सश्रम बीस साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर 41 हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना की आधी राशि पीड़ित किशोर को देने के भी आदेश विशेष कोर्ट ने दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक शुभव मिश्रा ने बताया कि थाना सिरौली में नाबालिग बच्चे के पिता ने लीलौरा बुजुर्ग गांव के हंसु उर्फ हंसराज सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित बच्चे ने कलमबंद बयान में कहा था कि वह 21 फरवरी 2024 की शाम सात बजे डेयरी का दूध देने गया था।
तभी हंसु उर्फ हंसराज सिंह उसे डराकर अपनी भूसा की कोठरी में ले गया। हंसु ने उसके साथ जबरन कुकर्म किया। हंसु ने उसे धमकाया कि उसके भाई राजेश ने दस कत्ल किए है। अगर तूने किसी को बताया तो तुझे भी काटकर फेक देगे। कलमबंद बयानों में पीड़ित नाबालिग बच्चे ने हंसु द्वारा चार अन्य बच्चों के साथ किये गये कुकर्म करने का खुलासा किया था। सिरौली पुलिस ने हंसु उर्फ हंसराज सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में कार्यवाही की थी। आरोपी हंसु उर्फ हंसराज सिंह के खिलाफ विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय नम्रता अग्रवाल की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोप साबित करने को विशेष लोक अभियोजक शुभव मिश्रा ने पीड़ित बच्चे समेत गवाह पेश किये थे।
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