विशेष निगरानी इकाई ने हरेंद्र कुमार के पैतृक आवास पर की छह घंटे छापेमारी

महुआ । एक संवाददाता बांका जिले में कार्यरत लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार के कई ठिकानों पर मंगलवार की सुबह-सुबह विशेष निगरानी इकाई ( एसवीयू) ने छापेमारी की। अन्य जिलों के साथ ही मंगलवार की सुबह करीब नौ बजे दो गाड़ियों से एसवीयू की टीम उनके पैतृक आवास वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के सिमड़वारा गांव में पहुंची। टीम के गांव में पहुंचते ही हड़कंप मच गया। इसके बाद विशेष निगरानी इकाई की टीम ने छापेमारी शुरू की। दो गाड़ियों से पहुंची टीम ने करीब छह घंटे तक एक-एक चीजों को खंगाला। कागजात देखे। इस दौरान किसी के भी घर के अंदार जाने और घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई।

छापेमारी का विवरण

छापेमारी के दौरान पातेपुर थानाध्यक्ष समेत स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही। छापेमारी के बाद मिली जानकारी के अनुसार लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार के घर से विशेष निगरानी इकाई को ढाई लाख रुपए नकद मिले। साथ ही कई जमीन के कागजात भी टीम के हाथ लगे, जिसे जब्त कर टीम अपने साथ पटना ले गई। मालूम हो कि एक महीने पहले ही हरेंद्र कुमार की बांके में लघु जलसंसाधन विभाग में कार्यपालक अभियंता के पद पर पोस्टिंग हुई थी। इससे पहले उनकी पोस्टिंग गयाजी में थी। वहीं पर पोस्टिंग के दौरान हरेंद्र कुमार के खिलाफ किसी ने निगरानी में शिकायत की थी। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। - नवनीत कुमार