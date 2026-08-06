श्रावणी मेला : आरा-जसीडीह के बीच हर रविवार स्पेशल मेमू ट्रेन
राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने आरा और जसीडीह के बीच हर रविवार विशेष मेमू ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें 9, 16, 23 और 30 अगस्त 2026 को चलेंगी। रेलवे का उद्देश्य श्रद्धालुओं की भीड़ को सुगमता से गंतव्य तक पहुंचाना है।
जसीडीह। राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आरा और जसीडीह के बीच प्रत्येक रविवार विशेष मेमू (एमईएमयू) ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 9, 16, 23 और 30 अगस्त 2026 को उपलब्ध रहेगी, जिससे बाबा बैद्यनाथ धाम आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलेगी। रेलवे के अनुसार ट्रेन नंबर- 03270 आरा-जसीडीह श्रावणी मेला स्पेशल (एमईएमयू) प्रत्येक रविवार को आरा से रात 12:15 बजे प्रस्थान करेगी और दोपहर 12:10 बजे जसीडीह पहुंचेगी। वहीं ट्रेन नंबर-03269 जसीडीह-आरा श्रावणी मेला स्पेशल (एमईएमयू) जसीडीह से 12:30 बजे रवाना होकर रात 11:45 बजे आरा पहुंचेगी। रेल प्रशासन ने बताया कि दोनों विशेष मेमू ट्रेनें मार्ग में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर ठहरेंगी, जिससे छोटे स्टेशनों के यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
रेलवे का उद्देश्य श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की अतिरिक्त भीड़ को सुगमता से गंतव्य तक पहुंचाना और नियमित ट्रेनों पर दबाव कम करना है। यात्रियों से यात्रा से पहले समय-सारिणी की जानकारी लेकर ही स्टेशन पहुंचने की अपील की गई है।
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