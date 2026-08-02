आज से दिल्ली-शामली के बीच 12 दिनों तक चलेगी स्पेशल मेमू ट्रेन
खेकड़ा। दिल्ली और शामली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर रेलवे ने 2 अगस्त से 13 अगस्त तक स्पेशल मेमू ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों और श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करेगी। ट्रेन सुबह 6 बजे शामली से चलेगी और सुबह 5 बजे दिल्ली पहुंचेगी।
खेकड़ा। दिल्ली और शामली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दो अगस्त से 13 अगस्त तक दिल्ली शामली दिल्ली के बीच स्पेशल मेमू ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे ने दी जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 04401 दिल्ली से शामली तथा 04402 शामली से दिल्ली के बीच प्रतिदिन संचालित होगी। स्पेशल ट्रेन मार्ग के सभी निर्धारित स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे खेकड़ा, बागपत बडौत, कांधला सहित पूरे रूट के दैनिक यात्रियों को सुविधा मिलेगी। खेकड़ा स्टेशन अधीक्षक किशोर गुप्ता ने बताया कि गाडी शामली से सुबह 6 बजे चलकर करीब नौ बजे दिल्ली पहुंचेगी।
वही दिल्ली से रात डेढ बजे चलकर सुबह पांच बजे शामली पहुंचेगी। विशेष ट्रेन से मार्ग के दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों और श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी।
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