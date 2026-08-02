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मधुपुर-पटना के बीच चलेगी विशेष मेमू ट्रेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने विशेष मेमू ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 2 अगस्त से 29 अगस्त 2026 तक मधुपुर और पटना के बीच चलेगी। यह यात्रा श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव देगी।

मधुपुर-पटना के बीच चलेगी विशेष मेमू ट्रेन

जसीडीह प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मधुपुर और पटना के बीच विशेष मेमू ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन कांवरियों और आम यात्रियों को सुगम व सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराएगी।

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ट्रेन संचालन की जानकारी

आसनसोल रेल मंडल से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर- 03555 मधुपुर-पटना श्रावणी मेला विशेष मेमू ट्रेन 2 अगस्त से 29 अगस्त 2026 तक प्रतिदिन संचालित होगी। यह ट्रेन मधुपुर स्टेशन से रात 8:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 4:05 बजे पटना पहुंचेगी। वहीं, ट्रेन नंबर- 03556 पटना-मधुपुर श्रावणी मेला विशेष मेमू ट्रेन 3 से 30 अगस्त 2026 तक प्रतिदिन चलेगी। यह ट्रेन पटना से सुबह 4:30 बजे रवाना होकर दोपहर 12:15 बजे मधुपुर पहुंचेगी।

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विशेष सेवा की जानकारी

रेलवे के हवाले बताया गया है कि यह विशेष मेमू सेवा कुल 28-28 फेरों में संचालित की जाएगी। यात्रा के दौरान दोनों दिशाओं में ट्रेन का ठहराव आसनसोल मंडल अंतर्गत जसीडीह और सिमुलतल्ला स्टेशनों पर होगा, जिससे देवघर व आसपास के क्षेत्रों से आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को विशेष लाभ मिलेगा। पूर्व रेलवे ने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की सुविधा, भीड़ प्रबंधन और सुचारु रेल परिचालन के लिए लगातार अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, ताकि बाबा वैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विशेष मेमू ट्रेन कब से चलेगी?
विशेष मेमू ट्रेन 2 अगस्त से 29 अगस्त 2026 तक मधुपुर-पटना के बीच चलेगी।
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