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21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली में 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते से निस्तारण किया जाएगा। इसके प्रचार-प्रसार के लिए 17 अगस्त को एक पत्रकार वार्ता आयोजित की जाएगी।

21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत

बरेली। जिले में 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। विशेष लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए 17 अगस्त को शाम 4:30 बजे जनपद न्यायाधीश सभागार में पत्रकार वार्ता होगी।

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