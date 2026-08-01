‘मजबूत विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण’
प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 'भारतीय संविधान और संवैधानिकता' पर विशेष व्याख्यान हुआ। प्रमुख वक्ता प्रो. योगेश प्रताप सिंह ने संविधान और संवैधानिकता के बीच अंतर स्पष्ट किया और शासन में जवाबदेही एवं शक्ति संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में कई शिक्षक एवं विद्यार्थी मौजूद थे।
प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधि संकाय में ‘भारतीय संविधान और संवैधानिकता’ विषय पर विशेष व्याख्यान हुआ। मुख्य वक्ता प्रो. योगेश प्रताप सिंह ने संविधान और संवैधानिकता के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए शासन में जवाबदेही और शक्ति संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने आपातकाल के उदाहरणों का उल्लेख करते हुए मजबूत विपक्ष की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में डीन प्रो. आदेश कुमार एवं विभागाध्यक्ष प्रो. अंशुमान मिश्रा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे।
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