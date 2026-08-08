बीटेक छात्रों को मिला करियर में सफलता का मंत्र
अमेठी के मुंशीगंज स्थित आरआरएस आईएमटी में शनिवार को बीटेक प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजय सिंह ने छात्रों को शुभकामनाएं दीं और एड. राजकुमारी आकांक्षा सिंह ने करियर में सफलता के लिए अनुशासन और सकारात्मक सोच पर जोर दिया। सभी छात्रों को यूनिफॉर्म किट और कॉलेज बैग भेंट किए गए।
अमेठी। मुंशीगंज स्थित आरआरएस आईएमटी में शनिवार को बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं के लिए विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्थान के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजय सिंह ने विद्यार्थियों से मुलाकात कर उनके उज्ज्वल एवं स्वर्णिम करियर के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान एड. राजकुमारी आकांक्षा सिंह ने भी छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए प्रोफेशनल करियर में सफलता हासिल करने के लिए अनुशासन, निरंतर मेहनत, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच को सफलता का आधार बताया। कार्यक्रम के दौरान डॉ. संजय सिंह और राजकुमारी आकांक्षा सिंह ने सभी बीटेक प्रथम वर्ष के छात्रों को यूनिफॉर्म किट और कॉलेज बैग प्रदान किए।
इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ. शशांक श्रीवास्तव सहित बीटेक प्रथम वर्ष के शिक्षक मौजूद रहे।
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