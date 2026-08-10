Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आरबीएसके स्क्रीनिंग में बीमार मिले 700 बच्चों का होगा विशेष इलाज

By Amit Ranjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत करीब 700 बीमार बच्चों को इलाज की विशेष व्यवस्था की जाएगी। धनबाद सदर अस्पताल परिसर में बच्चों का इलाज होगा और गंभीर मामलों में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का जोर है कि स्क्रीनिंग के बाद बच्चों को उचित उपचार मिले।

आरबीएसके स्क्रीनिंग में बीमार मिले 700 बच्चों का होगा विशेष इलाज

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत जिले में हुई स्क्रीनिंग में बीमार मिले करीब 700 बच्चों के इलाज की अब विशेष व्यवस्था होगी। इसके लिए धनबाद सदर अस्पताल परिसर में इनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। जरूरत पड़ने पर धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी बच्चों का इलाज होगा। बता दें कि आरबीएसके की स्क्रीनिंग के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई थी। यह जांच आरबीएसके के डॉक्टरों द्वारा की गई है। इस स्क्रीनिंग में करीब 700 बच्चे ऐसे मिले हैं, जिन्हें आगे उपचार की जरूरत है। ज्यादातर स्कूली बच्चे हैं। इनमें बड़ी संख्या में बच्चे नेत्र रोग, ईएनटी (नाक, कान और गला) समेत अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं से पीड़ित पाए गए हैं। अब इन बच्चों को चिह्नित कर बीमारी के अनुसार उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग की तैयारी

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार बच्चों को उनकी बीमारी के आधार पर उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। नेत्र रोग, ईएनटी समेत संबंधित बीमारियों के मामलों में जरूरत के अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवा ली जाएगी। अन्य स्वास्थ्य समस्याओं वाले बच्चों के लिए भी आवश्यक उपचार की व्यवस्था की जाएगी।

विशेष उपचार की व्यवस्था

अधिकारियों का जोर इस बात पर है कि स्क्रीनिंग केवल बीमारी की पहचान तक सीमित न रहे, बल्कि चिह्नित बच्चों को उपचार भी मिले। इसी उद्देश्य से अलग वार्ड और इलाज की विशेष व्यवस्था की जा रही है। आनेवाले दिनों में चिह्नित बच्चों के इलाज और फॉलोअप की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

अलग वार्ड में होगी इलाज की व्यवस्था

चिह्नित बच्चों के इलाज के लिए सदर अस्पताल परिसर में अलग वार्ड बनाने की योजना है। यहां आरबीएसके के तहत चिह्नित बच्चों की जांच, उपचार और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श की व्यवस्था की जाएगी। गंभीर बीमारी वाले बच्चों को आवश्यकता के अनुसार उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर भी किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने वार्ड के लिए उपयुक्त स्थल चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। विभाग की कोशिश है कि चिह्नित बच्चों का इलाज जल्द शुरू हो और उन्हें इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़े।

निगरानी और फॉलोअप

बच्चों के इलाज की व्यवस्था को लेकर जिलास्तर पर भी निगरानी रखी जाएगी। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार डीसी और डीडीसी स्वयं पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेंगे। अधिकारियों की निगरानी में चिह्नित बच्चों की सूची, उनकी बीमारी, इलाज की स्थिति और फॉलोअप की जानकारी रखी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित करने की कोशिश होगी कि स्क्रीनिंग के बाद कोई बच्चा इलाज से वंचित न रह जाए।

समय पर इलाज पर जोर

आरबीएसके का उद्देश्य बच्चों में बीमारी की शुरुआती अवस्था में पहचान कर समय पर उपचार उपलब्ध कराना है। स्क्रीनिंग के दौरान बीमारी की पहचान होने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के सामने इन बच्चों को उपचार उपलब्ध कराने की चुनौती है। चिह्नित बच्चों के लिए विभाग ने इलाज की तैयारी तेज कर दी है।

प्रश्नोत्तर

आरबीएसके के तहत कितने बच्चों की स्क्रीनिंग की गई?
आरबीएसके के तहत करीब 700 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई।
Amit Ranjan

लेखक के बारे में

Amit Ranjan

शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।


करियर का सफर (प्रिंट और डिजिटल)
अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
अमित रंजन ने BA (History), LLB और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इतिहास, कानून और पत्रकारिता का यह अनूठा संयोजन उनकी रिपोर्टिंग को विश्लेषणात्मक और गहराईपूर्ण बनाता है। विशेष रूप से मेडिकल बीट पर उनकी मजबूत पकड़ है। वह मेडिकल रिसर्च, हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट-वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं, जो पाठकों के लिए भरोसेमंद और उपयोगी साबित होती हैं।


विजन और प्रोफेशनल अप्रोच
स्वास्थ्य, मेडिकल, बिजनेस, टैक्स और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े विषयों पर अमित की गहरी समझ है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ डॉक्टरों, बिजनेसमैन और वरिष्ठ अधिकारियों के कई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अमित का मानना है कि पत्रकारिता की असली ताकत तथ्यपरकता, विश्वसनीयता और जिम्मेदारी में है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी उपलब्ध कराना है।


विशेषज्ञता
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म
एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
प्रिंट और डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजी

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।