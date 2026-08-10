आरबीएसके स्क्रीनिंग में बीमार मिले 700 बच्चों का होगा विशेष इलाज
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत करीब 700 बीमार बच्चों को इलाज की विशेष व्यवस्था की जाएगी। धनबाद सदर अस्पताल परिसर में बच्चों का इलाज होगा और गंभीर मामलों में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का जोर है कि स्क्रीनिंग के बाद बच्चों को उचित उपचार मिले।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत जिले में हुई स्क्रीनिंग में बीमार मिले करीब 700 बच्चों के इलाज की अब विशेष व्यवस्था होगी। इसके लिए धनबाद सदर अस्पताल परिसर में इनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। जरूरत पड़ने पर धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी बच्चों का इलाज होगा। बता दें कि आरबीएसके की स्क्रीनिंग के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई थी। यह जांच आरबीएसके के डॉक्टरों द्वारा की गई है। इस स्क्रीनिंग में करीब 700 बच्चे ऐसे मिले हैं, जिन्हें आगे उपचार की जरूरत है। ज्यादातर स्कूली बच्चे हैं। इनमें बड़ी संख्या में बच्चे नेत्र रोग, ईएनटी (नाक, कान और गला) समेत अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं से पीड़ित पाए गए हैं। अब इन बच्चों को चिह्नित कर बीमारी के अनुसार उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग की तैयारी
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार बच्चों को उनकी बीमारी के आधार पर उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। नेत्र रोग, ईएनटी समेत संबंधित बीमारियों के मामलों में जरूरत के अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवा ली जाएगी। अन्य स्वास्थ्य समस्याओं वाले बच्चों के लिए भी आवश्यक उपचार की व्यवस्था की जाएगी।
विशेष उपचार की व्यवस्था
अधिकारियों का जोर इस बात पर है कि स्क्रीनिंग केवल बीमारी की पहचान तक सीमित न रहे, बल्कि चिह्नित बच्चों को उपचार भी मिले। इसी उद्देश्य से अलग वार्ड और इलाज की विशेष व्यवस्था की जा रही है। आनेवाले दिनों में चिह्नित बच्चों के इलाज और फॉलोअप की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
अलग वार्ड में होगी इलाज की व्यवस्था
चिह्नित बच्चों के इलाज के लिए सदर अस्पताल परिसर में अलग वार्ड बनाने की योजना है। यहां आरबीएसके के तहत चिह्नित बच्चों की जांच, उपचार और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श की व्यवस्था की जाएगी। गंभीर बीमारी वाले बच्चों को आवश्यकता के अनुसार उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर भी किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने वार्ड के लिए उपयुक्त स्थल चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। विभाग की कोशिश है कि चिह्नित बच्चों का इलाज जल्द शुरू हो और उन्हें इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़े।
निगरानी और फॉलोअप
बच्चों के इलाज की व्यवस्था को लेकर जिलास्तर पर भी निगरानी रखी जाएगी। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार डीसी और डीडीसी स्वयं पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेंगे। अधिकारियों की निगरानी में चिह्नित बच्चों की सूची, उनकी बीमारी, इलाज की स्थिति और फॉलोअप की जानकारी रखी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित करने की कोशिश होगी कि स्क्रीनिंग के बाद कोई बच्चा इलाज से वंचित न रह जाए।
समय पर इलाज पर जोर
आरबीएसके का उद्देश्य बच्चों में बीमारी की शुरुआती अवस्था में पहचान कर समय पर उपचार उपलब्ध कराना है। स्क्रीनिंग के दौरान बीमारी की पहचान होने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के सामने इन बच्चों को उपचार उपलब्ध कराने की चुनौती है। चिह्नित बच्चों के लिए विभाग ने इलाज की तैयारी तेज कर दी है।
प्रश्नोत्तर
लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
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