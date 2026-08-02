जिला जेल में स्वास्थ्य शिविर लगाकर बंदियों को दी जाती बेहतर चिकित्सा सुविधाएं

एटा, जिला जेल में रविवार को बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के उद्देश्य से विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में बंदियों की चिकित्सकीय जांच की गई और आवश्यकतानुसार उन्हें दवाइयां वितरित की गईं। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला जेल अधीक्षक तथा स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे स्वास्थ्य शिविर के दौरान चिकित्सकों की टीम ने बंदियों का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया। रक्तचाप, शुगर, बुखार, त्वचा, आंख, हडडी रोड से संबंधी समस्याओं सहित अन्य सामान्य रोगों की जांच की गई। जिन बंदियों में किसी प्रकार की बीमारी के लक्षण पाए गए। उन्हें तत्काल आवश्यक दवाइयां दी गईं।

कुछ बंदियों को आगे की जांच और नियमित निगरानी की भी सलाह दी गई। सीएमओ डा. राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि जेल में समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं। ताकि बंदियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उनका कहना था कि नियमित जांच से बीमारियों का समय रहते पता चल जाता है। उपचार में अनावश्यक देरी नहीं होती। इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की आशंका भी कम होती है। जिला जेल अधीक्षक अंकक्षिता श्रीवास्तव ने कहा कि जेल प्रशासन बंदियों के स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने बताया कि नियमित चिकित्सा परीक्षण, दवा वितरण और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है। शिविर का उद्देश्य सभी बंदियों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ताकि उन्हें इलाज के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। 70 बंदियों को जांच के बाद दवाई दी गई। इस दौरान जेलर प्रदीप कुमार कश्यप सहित स्टाफ मौजूद रहा।