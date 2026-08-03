हज कैंप में जायरीनों को दी गई जानकारी
वाराणसी में इंडियन सोसाइटी फॉर सोशल रिवॉल्यूशन एंड एक्शन (इसरा) ने रविवार को स्पेशल हज कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में जायरीनों को आवश्यक जानकारी दी गई, साथ ही एफईई टाइप 25 फॉर्म भरवाने और पैथॉलोजी जांच की प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई।
वाराणसी। इंडियन सोसाइटी फॉर सोशल रिवॉल्यूशन एंड एक्शन (इसरा) की ओर से रविवार को स्पेशल हज कैंप का आयोजन किया गया। अर्दली बाजार स्थित उल्फत बीबी के अहाता में लगे कैंप में जायरीनों को आवश्यक जानकारी दी गई। जायरीनों से एफईई टाइप 25 फॉर्म भरवाए गए, जरूरी पैथॉलोजी जांच कराने का जानकारी दी गई। पहली किश्त के रूप में 1.52 लाख रुपये जमा करने और अन्य प्रक्रियाओं के बारे में भी बताया गया। इस दौरान इसरा वाराणसी के अध्यक्ष मो. शाहरुख, मोहम्मद हबीब, मोहम्मद रशीद, अब्दुल मजीद, खलीफुन निशा, मुमताज, इकबाल अहमद, शम्शुद्दीन आदि मौजूद रहे।
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