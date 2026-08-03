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आरआरबी परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए रांची सबौर के बीच चलेगी विशेष ट्रेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रांची और सबौर के बीच विशेष परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेन 3 से 22 अगस्त 2026 तक चलाई जाएगी।

आरआरबी परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए रांची सबौर के बीच चलेगी विशेष ट्रेन

जमालपुर, निज प्रतिनिधि।रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रांची और सबौर के बीच विशेष परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी मालदा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) मनीष कुमार गुप्ता ने दी।

विशेष ट्रेन का संचालन

उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 08601 रांची सबौर परीक्षा स्पेशल 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 एवं 21 अगस्त 2026 (कुल 15 ट्रिप) को रांची से शाम 7:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 8:00 बजे सबौर पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 08602 सबौर रांची परीक्षा स्पेशल 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 एवं 22 अगस्त 2026 (15 ट्रिप) को सबौर से सुबह 9:50 बजे खुलकर उसी दिन रात 10:45 बजे रांची पहुंचेगी।

ट्रेन की सुविधाएँ

पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार में यह विशेष ट्रेन भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर एवं अभयपुर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहरेगी, जिससे इन क्षेत्रों के परीक्षा अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी (जनरल) एवं शयनयान (स्लीपर) श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस विशेष ट्रेन के परिचालन से परीक्षा के दौरान यात्रियों की भीड़ नियंत्रित करने के साथ-साथ अभ्यर्थियों को समय पर और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराई जा सकेगी। इस परीक्षा स्पेशल ट्रेन की आरक्षण बुकिंग की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। अभ्यर्थियों एवं यात्रियों से रेलवे द्वारा जारी समय-सारिणी और बुकिंग संबंधी सूचनाओं पर नजर रखने की अपील की गई है।

सामान्य प्रश्न

आरआरबी परीक्षा के लिए विशेष ट्रेन कब चलाई जाएगी?
विशेष ट्रेन 3 से 22 अगस्त 2026 तक चलाई जाएगी।
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