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9वीं और 11वीं की विशेष परीक्षा हुई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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साहिबगंज में जैक द्वारा नवम और 11वीं कक्षा की विशेष परीक्षा आयोजित की गई। अपग्रेड नगरपालिका बालिका विद्यालय परीक्षा केंद्र पर, नवम की पहली पाली में 94 में से 74 और दूसरी पाली में 117 में से 92 छात्र उपस्थित हुए। 11वीं की दोनों पालियों में सभी 101 छात्र उपस्थित रहे।

9वीं और 11वीं की विशेष परीक्षा हुई

साहिबगंज। जैक की ओर से बुधवार को नवम व 11 वीं की विशेष परीक्षा हुई। पुरानी साहिबगंज स्थित अपग्रेड नगरपालिका बालिका विद्यालय स्थित एक मात्र परीक्षा केंद्र में नवम की पहली पाली में 94 में 74, दूसरी पाली में 117में 92 और 11वीं की पहली पाली में 29 में 26, दूसरी पाली में 101 में सभी 101 परीक्षार्थी उपस्थित हुए।

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