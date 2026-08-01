दानापुर-पूर्णिया कोर्ट के बीच चलेंगी दो जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पूर्णिया कोर्ट के बीच विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। ट्रेन संख्या 03201 और 03202 दो और 04 अगस्त को शुरू होंगी। इसी तरह अन्य ट्रेनें भी 03 और 05 अगस्त को चलेंगी।
मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पाटलिपुत्र-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर-बरौनी-मानसी-सहरसा के रास्ते दानापुर से पूर्णिया कोर्ट के बीच दो जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा। पूर्व मध्य रेल (पूमरे) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि गाड़ी संख्या 03201 पूर्णिया कोर्ट-दानापुर परीक्षा स्पेशल 02 और 04 अगस्त को पूर्णिया कोर्ट से खुलेगी। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर-हाजीपुर से होकर चलेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 03202 दानापुर-पूर्णिया कोर्ट परीक्षा स्पेशल 03 व 05 अगस्त को दानापुर से खुलेगी और सुबह में पूर्णिया कोर्ट पहुंचेगी। वहीं, गाड़ी संख्या 03207 पूर्णिया कोर्ट-दानापुर परीक्षा स्पेशल 03 व 05 अगस्त को पूर्णिया कोर्ट से खुलकर मुजफ्फरपुर होते हुए दानापुर पहुंचेगी।
वापसी में गाड़ी संख्या 03208 दानापुर-पूर्णिया कोर्ट परीक्षा स्पेशल 04 व 06 अगस्त को दानापुर से पूर्णिया कोर्ट के लिए खुलेगी।
लेखक के बारे मेंSomnath Satyom
शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग