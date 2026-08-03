टाटा से आज शाम रवाना होगी रामपुर बाजार परीक्षा स्पेशल ट्रेन
जमशेदपुर से खड़गपुर होकर पश्चिम बंगाल के रामपुर बाजार के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन आज शाम 7 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन 3 से 6 और 9 से 14 अगस्त तक चलेगी। राउरकेला से रामगढ़ कैंट के लिए भी परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा, जो 3 से 6 और 9 से 14 अगस्त तक चलेगी।
जमशेदपुर। टाटानगर से खड़गपुर होकर पश्चिम बंगाल रामपुर बाजार के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन शाम सात बजे रवाना होगी ताकि सैकड़ों की भीड़ को ट्रेनों में एक से दूसरी जगह से आवागमन में दिक्कत न हो। दक्षिण पूर्व जोन के अनुसार, 3 से 6 अगस्त और 9 से 14 अगस्त तक टाटा से रामपुर बाजार के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलेगी जबकि वापसी की तिथि 15 अगस्त है। इधर, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा में राउरकेला स्टेशन से रामगढ़ कैंट परीक्षा स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई है। रेलवे के अनुसार, 3 अगस्त से 6 अगस्त, 9 अगस्त से 14 अगस्त तथा 17 अगस्त से 21 अगस्त को राउरकेला और रामगढ़ के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलेगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें