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टाटा से आज शाम रवाना होगी रामपुर बाजार परीक्षा स्पेशल ट्रेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर से खड़गपुर होकर पश्चिम बंगाल के रामपुर बाजार के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन आज शाम 7 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन 3 से 6 और 9 से 14 अगस्त तक चलेगी। राउरकेला से रामगढ़ कैंट के लिए भी परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा, जो 3 से 6 और 9 से 14 अगस्त तक चलेगी।

टाटा से आज शाम रवाना होगी रामपुर बाजार परीक्षा स्पेशल ट्रेन

जमशेदपुर। टाटानगर से खड़गपुर होकर पश्चिम बंगाल रामपुर बाजार के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन शाम सात बजे रवाना होगी ताकि सैकड़ों की भीड़ को ट्रेनों में एक से दूसरी जगह से आवागमन में दिक्कत न हो। दक्षिण पूर्व जोन के अनुसार, 3 से 6 अगस्त और 9 से 14 अगस्त तक टाटा से रामपुर बाजार के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलेगी जबकि वापसी की तिथि 15 अगस्त है। इधर, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा में राउरकेला स्टेशन से रामगढ़ कैंट परीक्षा स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई है। रेलवे के अनुसार, 3 अगस्त से 6 अगस्त, 9 अगस्त से 14 अगस्त तथा 17 अगस्त से 21 अगस्त को राउरकेला और रामगढ़ के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलेगी।

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