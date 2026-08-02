मऊ-बरेली परीक्षा विशेष ट्रेन का संचालन आज से
मऊ-बरेली जंक्शन के बीच प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष ट्रेन सेवा रविवार से शुरू होगी। ट्रेनों की संख्या 05185 और 05186 को 16 फेरों के लिए चलाया जाएगा। यह ट्रेन 11:45 बजे मऊ जंक्शन से चलेगी और अगले दिन सुबह 6:10 बजे बरेली जंक्शन पहुंचेगी।
शाहगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए मऊ-बरेली जंक्शन के बीच परीक्षा विशेष ट्रेन का संचालन रविवार से शुरू होगा। रेलवे के मुख्य प्रचार निरीक्षक हिमांशु राव ने बताया कि गाड़ी संख्या 05185 मऊ जंक्शन-बरेली जंक्शन परीक्षा विशेष एवं 05186 बरेली जंक्शन-मऊ जंक्शन परीक्षा विशेष का संचालन 16-16 फेरों के लिए किया गया है। रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 05185 मऊ जंक्शन से 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 एवं 24 अगस्त 2026 को संचालित होगी। वहीं गाड़ी संख्या 05186 बरेली जंक्शन से 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 एवं 25 अगस्त 2026 को चलाई जाएगी।
मऊ से चलने वाली परीक्षा विशेष ट्रेन 05185 मऊ जंक्शन से सुबह 11:45 बजे रवाना होकर आजमगढ़ 12:45 बजे, शाहगंज 2:40 बजे, अयोध्या धाम जंक्शन होते हुए दूसरे दिन सुबह 6:10 बजे बरेली जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05186 बरेली जंक्शन से दोपहर 3:25 बजे प्रस्थान करेगी। जो दूसरे दिन सुबह 8:20 बजे मऊ जंक्शन पहुंचेगी। इस परीक्षा विशेष ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए सामान्य द्वितीय श्रेणी के 14 कोच एवं एसएलआर के 2 कोच सहित कुल 16 कोच लगाए गए हैं।
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