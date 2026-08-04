टाटानगर से रामपुर बाजार के लिए 10-10 फेरे लगाएगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन

चक्रधरपुर। नियमित टेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे के द्वारा अभ्यिर्थियों की सहूलियत के लिए टाटानगर से रामपुर बाजार रेलवे स्टेशन के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन कर रही है। इस ट्रेन का परिचालन सोमवार यानि 3 अगस्त से 15 अगस्त तक होगा। दोनों ओर से यह ट्रेन इस बीच 10-10 फेरे लगाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 08181 टाटानगर-रामपुर बाजार परीक्षा स्पेशल ट्रेन 3, 6 और 9 से 14 अगस्त तक 19.30 बजे टाटानगर से रवाना होगी। यह ट्रेन खड़गपुर, अंडूल, भट्टानगर, डंकूनी, वर्धमान, खाना जक्शन, बोलपुर शांतिनिकेतन रेलवे स्टेशन, रामपुर हाट जक्शन, पाकुड़, गुमानी, न्यू फरक्का जंक्शन मालदा टाउन, एकलाखी जंक्शन, बुनियादपुर, गंगारामपुर होते हुए दूसरे दिन 9.30 बजे रामपुर बाजार रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।