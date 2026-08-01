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सहारनपुर-मोहाली के बीच चलेगी एग्जाम स्पेशल ट्रेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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सहारनपुर-मोहाली के बीच चलेगी एक्जाम स्पेशल ट्रेनट्रेन संख्या 04561/04562 का संचालन 03 अगस्त से 21 अगस्त तक (19 फेरे) किया जाएगा। सहारनपुर, संवाद

सहारनपुर-मोहाली के बीच चलेगी एग्जाम स्पेशल ट्रेन

सहारनपुर, संवाददाता। रेलवे की ओर से परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सहारनपुर-साहिबजादा अजीतसिंह नगर (मोहाली) के बीच एग्जाम स्पेशल ट्रेन संचालित की जाएगी। ट्रेन संख्या 04561/04562 का संचालन 03 अगस्त से 21 अगस्त तक (19 फेरे) किया जाएगा। ट्रेन संख्या 04561 सहारनपुर-साहिबजादा अजीतसिंह नगर एक्जाम स्पेशल सुबह 4:40 बजे सहारनपुर से रवाना होगी। ट्रेन पिलखनी, सरसावा, यमुनानगर-जगाधरी, जगाधरी वर्कशॉप, मुस्तफाबाद, बराड़ा, अंबाला कैंट और चंडीगढ़ होते हुए सुबह 7:50 बजे साहिबजादा अजीतसिंह नगर (मोहाली) पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04562 साहिबजादा अजीतसिंह नगर-सहारनपुर एक्जाम स्पेशल शाम 7:10 बजे मोहाली से रवाना होकर रात 10:25 बजे सहारनपुर पहुंचेगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस विशेष ट्रेन का संचालन किया जा रहा है।

स्टेशन आगमन प्रस्थानसहारनपुर ------ 04:40पिलखनी 04:52 04:53सरसावा 05:00 05:01यमुनानगर 05:16 05:18जगाधरी 05:22 05:23बराड़ा 05:48 05:50अंबाला 06:30 06:35चंडीगढ़ 07:20 07:36मोहाली 07:50 -----

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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