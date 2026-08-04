टीबी उन्मूलन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक कर्तव्यः डीएम
हिन्दुस्तान, मुंगेर
ह महीने तक नियमित रूप से पौष्टिक और संपुष्ट आहार उपलब्ध कराएगी। इससे मरीजों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा और उनके इलाज में बड़ी मदद मिलेगी। टी
मुंगेर, निज संवाददाता। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सोमवार को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, मुंगेर के प्रांगण में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ जिलाधिकारी सह रेड क्रॉस के अध्यक्ष निखिल धनराज ने 50 टीबी मरीजों के बीच संपुष्ट आहार किट का वितरण कर किया। इस मौके पर महापौर कुमकुम देवी और सिविल सर्जन डॉ. राजू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
छह महीने तक पौष्टिक आहार की जिम्मेदारीःटीबी मुक्त भारत अभियान में सामाजिक सहभागिता निभाते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी, मुंगेर ने 50 टीबी मरीजों को गोद लिया है। संस्था इन सभी मरीजों को लगातार छह महीने तक नियमित रूप से पौष्टिक और संपुष्ट आहार उपलब्ध कराएगी। इससे मरीजों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा और उनके इलाज में बड़ी मदद मिलेगी।
टीबी उन्मूलन को जन-आंदोलन बनाने की अपीलःजिलाधिकारी निखिल धनराज ने रेड क्रॉस की इस मानवीय पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक कर्तव्य है। उन्होंने सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रबुद्ध नागरिकों से आगे आकर मरीजों की सहायता करने का आह्वान किया, ताकि इस अभियान को जन-आंदोलन बनाया जा सके। कार्यक्रम को सफल बनाने में रेड क्रॉस के सचिव देव प्रकाश, चेयरमैन डॉ. सुधीर कुमार, हेमंत कुमार, अंकित, अनिल साधवानी और शिशिर कुमार का विशेष योगदान रहा।
सामान्य प्रश्न
✦टीबी मरीजों को कितने समय तक आहार उपलब्ध कराया जाएगा?−
रेड क्रॉस सोसाइटी, मुंगेर ने 50 टीबी मरीजों को लगातार छह महीने तक नियमित रूप से पौष्टिक और संपुष्ट आहार उपलब्ध कराने का जिम्मा लिया है।
✦टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया?+
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