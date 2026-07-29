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पलामू के पांच प्रखंड के 427 स्कूलों में चलाया जा रहा है स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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पलामू के पांच प्रखंडों में स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों के लिए स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव शुरू किया गया है। 427 स्कूलों में यह अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने उन बच्चों की पहचान की है जो अगली कक्षा में नामांकित नहीं हुए हैं। 7 सितंबर तक यह अभियान जारी रहेगा।

पलामू के पांच प्रखंड के 427 स्कूलों में चलाया जा रहा है स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू के पांच प्रखंडों में स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों के लिए स्पेशल अभियान (एनरोलमेंट ड्राइव) शुरू किया गया है। पांच प्रखंडों के 427 स्कूलों में चलाया जा रहा है। जिन पांच प्रखंडों में स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव चलाया जा रहा है, इसमें पांकी, पाटन, मनातू और नावाबाजार शामिल है। डहर एप्प के ड्राप बॉक्स में इन प्रखंडों में काफी संख्या में बच्चे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के यू-डायस में जो बच्चे थे,उसमें चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अगली कक्षा में नामांकित नहीं हो पाए हैं। इन बच्चों को शिक्षा विभाग स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव के माध्यम से सर्वे कर स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को चिह्नित किये गए।

427 स्कूलों में बच्चों को दाखिला कराया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के एडीपीओ अंबुजा पांडेय ने बताया कि सात सितंबर तक पांच प्रखंडों में स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव चलाया जाएगा। इसे लेकर बुधवार को समग्र शिक्षा अभियान में पांचों प्रखंडों के सीआरपी और अन्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर राज्य के अन्य राज्यों में भी जहां पर स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों का डहर ऐप के ड्राप बॉक्स में ज्यादा संख्या है, वैसे चिह्नित स्कूलों में चलाया जा रहा है। पलामू के पांच प्रखंडों के 427 स्कूलों में यह स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले स्कूल से बाहर रहने बच्चों का सर्वे करेंगे कि आखिर बच्चे कहां गए। उन्होंने कहा कि इस अभियान में लगे कर्मी पोषक क्षेत्रों में भी सर्वे करेंगे और यदि कोई बच्चा स्कूल से बाहर है,तो वैसे बच्चों को चिह्नित करते हुए चयनित किए गए स्कूलों में दाखिला कराएंगे। उन्होंने कहा कि जो बच्चा मैट्रिक व इंटर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) से पढ़ना चाहते हैं, वैसे बच्चों के दाखिला के लिए फॉर्म उपलब्ध हो गया है। उन्होंने इच्छुक सीआरसी अथवा जिला कार्यालय से फार्म प्राप्त कर सकते हैं।फोटो-1- समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय में बुधवार को स्पेशनल एनरोलमेंट ड्राइव के सफल संचालन के लिए सीआरपी को प्रशिक्षण देते एडीपीओ अंबुजा पांडेय।

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