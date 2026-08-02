दिव्यांगों के लिए रोजगार मेला आज से लगेगा
गाजियाबाद में 10 अगस्त तक विशेष दिव्यांग रोजगार मेला आयोजित होगा। मेले में दिव्यांगजन विभिन्न विभागों की 16 रोजगार योजनाओं की जानकारी और आवेदन प्राप्त कर सकेंगे। ई-कॉमर्स कंपनियों का भी हिस्सा लेना सुनिश्चित है।
गाजियाबाद, मोहित शर्मा। विकास भवन में सोमवार से 10 अगस्त तक विशेष दिव्यांग रोजगार मेला आयोजित होगा। सीडीओ कुमार सौरभ ने बताया कि मेले में दिव्यांगजन एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की 16 रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी और आवेदन प्राप्त कर सकेंगे। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अंशुल चौहान ने बताया कि मेले में ई-कॉमर्स कंपनियां भी हिस्सा लेंगी।
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