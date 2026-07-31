दिव्यांग रोजगार एवं स्वरोजगार शिविर का आयोजन होगा
गाजियाबाद में 3 से 10 अगस्त तक दिव्यांगों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार शिविर आयोजित होगा। इसमें विभिन्न विभागों की योजनाएं, बैंक ऋण और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध होंगे। सीडीओ कुमार सौरभ ने बताया कि अधिकारी एक ही स्थान पर होंगे, जिससे दिव्यांगजनों को सुविधाएं मिलेगी। जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 8791491011 पर संपर्क करें।
गाजियाबाद, मोहित शर्मा। जिले में दिव्यांगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विकास भवन में तीन से 10 अगस्त तक विशेष दिव्यांग रोजगार एवं स्वरोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान दिव्यांगों को विभिन्न विभागों की योजनाओं, बैंक ऋण, कौशल विकास और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ ने बताया कि अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही परिसर में मौजूद रहेंगे, जिससे दिव्यांगजनों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
दिव्यांगों का उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार विभिन्न योजनाओं में आवेदन कराया जाएगा। अभियान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के हेल्पलाइन नंबर 8791491011 पर संपर्क किया जा सकता है।
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