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31 अगस्त तक पश्चिमांचल में विशेष शिविरों में हल होंगी बिजली समस्याएं

By Salim Ahmad
हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ। पश्चिमांचल के 14 जिलों में बिजली बिल संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु विशेष शिविर शनिवार से शुरू किए गए हैं। शिविरों में उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। उपभोक्ता 1912 और व्हाट्सएप चैटबैट के माध्यम से भी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एमडी पीवीवीएनएल ने शिविरों के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं।

31 अगस्त तक पश्चिमांचल में विशेष शिविरों में हल होंगी बिजली समस्याएं

मेरठ। उपभोक्ताओं की बिजली बिल संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पश्चिमांचल के 14 जिलों में विशेष अभियान शनिवार से शुरू किया गया है। शिविरों में बिल संशोधन, नए कनेक्शन, भार वृद्धि, विधा परिवर्तन एवं अन्य बिल संबंधी शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। एमडी पीवीवीएनएल रवीश गुप्ता ने बताया कि वाणिज्य अफसरों के दफ्तरों में नियमित शिविरों का आयोजन होगा। इनमें अफसर मौजूद रहकर उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनेंगे एवं मौके पर समाधान सुनिश्चित करेंगे। शिविर में आए बिना भी उपभोक्ता सीधे 1912 एवं व्हाट्सएप चैटबैट के जरिए शिकायतों का समाधान करा सकते हैं। एमडी ने बताया कि प्रत्येक शिकायत का 1912 हेल्पडेस्क पर अनिवार्य पंजीयन एवं शिकायत निस्तारण के उपरांत शिकायत को 1912 पर क्लोज भी किया जाएगा।

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एमडी ने शिविरों के प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए हैं। एमडी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह शिविरों में पहुंचकर अपनी शिकायत/समस्याओं का मौके पर ही समाधान हासिल करें।

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Salim Ahmad

लेखक के बारे में

Salim Ahmad

शॉर्ट बायो: सलीम अहमद पिछले करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उद्योग, व्यापार और कारोबार बीट कवर कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
सलीम अहमद मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान, मेरठ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उद्योग, व्यापार और कारोबार पर केंद्रित खबरें करते हैं। उन्होंने प्रिंट एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।

कॅरियर का सफर
सलीम अहमद ने कॅरियर की शुरुआत 1996 में राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद 2000 से 2006 तक अमर उजाला के साथ जुड़े रहे। 2006 में हिन्दुस्तान से जुड़कर काम शुरू किया और वर्तमान में उद्योग, व्यापार और कारोबार क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए और मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। सलीम कारोबार, उद्योग, व्यापार बीट पर कमांड होने के साथ बिजली, वन विभाग और अन्य जुड़े विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं।

विजन
उद्योग, व्यापार, कारोबार, फिल्म-इंटरटेनमेंट विषयों पर सलीम की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। सलीम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इसको केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

विशेषज्ञता
उद्योग और कारोबार पर मजबूत पकड़ है। निर्यात और खेल उद्योग की खबरों में उन्हें महारत हासिल है।

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