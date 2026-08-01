लखीसराय: रात में चलने वाले संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की सघन जांच

लखीसराय से मनीष की रिपोर्ट जिले में अपराध नियंत्रण तथा मद्य-पदार्थों एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार के निर्देश पर शुक्रवार देर रात जिलेभर में विशेष 'रोको-टोको अभियान' चलाया गया। अभियान के दौरान सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने प्रमुख सड़कों, चौक-चौराहों एवं संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग कर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और सामानों की गहन जांच की। जांच के दौरान दोपहिया, चारपहिया एवं मालवाहक वाहनों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। साथ ही वाहनों की डिक्की एवं अन्य हिस्सों की तलाशी लेकर यह सुनिश्चित किया गया कि उनमें अवैध शराब, मादक पदार्थ, हथियार अथवा अन्य प्रतिबंधित सामग्री का परिवहन न हो रहा हो।

पुलिसकर्मियों ने रात में अनावश्यक रूप से घूम रहे संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर उनकी पहचान का भी सत्यापन किया। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए इस प्रकार के विशेष अभियान नियमित रूप से चलाए जाएं। उन्होंने कहा कि अवैध शराब, मादक पदार्थों एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी स्थिति में कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध शराब, मादक पदार्थों के कारोबार अथवा किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल स्थानीय थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस का कहना है कि जनसहयोग से ही अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव है।