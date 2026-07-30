अफीम तस्करी के दोषी को 12 वर्ष की कारावास, एक लाख रुपए जुर्माना
खूंटी के एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने लखी राम प्रधान को अफीम तस्करी के मामले में 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। प्रधान को 2019 में गिरफ्तार किया गया था और जमानत पर रिहा होने के बाद फरार हो गया था।
खूंटी, संवाददाता। व्यवहार न्यायालय स्थित एनडीपीएस के विशेष न्यायालय ने अफीम की तस्करी में गिरफ्तार सोयको थाना क्षेत्र के निवासी लखी राम प्रधान को गुरुवार को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश रसिकेश कुमार की अदालत ने सोयको थाना क्षेत्र के निवासी लखी राम प्रधान को गुरुवार को सजा सुनाई। एनडीपीएस के विशेष अदालत ने 29 जुलाई को उसे दोषी करार दिया था, जिसके बाद गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया गया।
अभियोजन के अनुसार तीन मार्च 2019 को सायको थाना पुलिस ने रूईटोला और बाड़ीडीह के बीच सड़क पर छापेमारी कर पांच लोगों को अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। लखी राम प्रधान के पास से 1.250 किलोग्राम अफीम बरामद हुई थी। वहीं दिनायल मुंडू के पास से 5.50 किलोग्राम, मोटाई मुंडू से 5.250 किलोग्राम तथा कुंवर मुंडू और कृष्ण मुंडू के पास से 4.200-4.200 किलोग्राम अफीम बरामद की गई थी। मामले के अन्य चार आरोपियों को वर्ष 2022 में ही अदालत दोषी ठहराते हुए सजा सुना चुकी है। लखी राम प्रधान दिसंबर 2019 में जमानत पर रिहा होने के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने उसे 24 जून 2026 को दोबारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा, जिसके बाद लंबित ट्रायल पूरा हुआ। इस मामले में लोक अभियोजक वेद प्रकाश ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया।
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