कच्छा बनियान गिरोह को दो केसों में सजा

कस्बा देवरनिया कच्छा बनियान गिरोह के द्वारा डकैती डालने के दो मामलों में बरेली की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। विशेष जज संदीपा यादव की विशेष कोर्ट ने कच्चा बनियान गिरोह के सरगना मुस्तफा, अफजाल उर्फ दरोगा और जाहिद उर्फ जाबिर को सश्रम सात सात वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर पैसठ पैसठ हजार का जुर्माना भी ठोका है। एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल ने बताया कि कस्बा देवरनिया के वार्ड आठ निवासी मोहम्मद यासीन और उसके पड़ोसी चाचा नूरुद्दीन के घर पर कच्छा बनियान गिरोह ने 19 सितंबर 2019 की रात्रि करीब एक बजे धावा बोल दिया था।

गिरोह ने नूरुद्दीन और उसकी पत्नी शमीम बानो को मारपीटा भी था। शमीम बानो गिरोह की पिटाई से गंभीररूप से घायल हो गई थी। अस्पताल में अगले दिन उन्हें होश आया था। कच्छा बनियान गिरोह दोनों घरों से नगदी और जेवरात लूट कर ले गए थे। देवरनिया पुलिस ने मोहम्मद यासीन और नूरुद्दीन की तहरीर पर दो अलग अलग रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की थी। इज्जतनगर पुलिस ने 6 अक्टूबर 2017 को कच्छा बनियान गिरोह के सरगना मुस्तफा, अफजाल उर्फ दरोगा और जाहिद उर्फ जाबिर को पकड़ा था। देवरनिया पुलिस ने इन बदमाशों ने मोहम्मद यासीन और नूरुद्दीन के घर डाली डकैती का जेवर अंगूठी, कुंडल, मंगलसूत्र, पायल, बैंक पासबुक बरामद की थी।दोनों डकैतियों के मामले की सुनवाई विशेष जज संदीपा यादव की विशेष कोर्ट में हुई। आरोप साबित करने को एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल ने गवाह पेश कर गिरोह से बरामद जेवरात, पासबुक पेश किये थे। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनकर विशेष कोर्ट ने कच्छा बनियान गिरोह के सरगना मुस्तफा, अफजाल उर्फ दरोगा, जाहिद उर्फ जाबिर को सश्रम सात सात साल की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने प्रत्येक पर पैसठ पैसठ हजार का जुर्माना भी ठोका है।